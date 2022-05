Πατέρας καίει τα αξίας 3.500 δολαρίων εισιτήρια για την Ολίβια Ροντρίγκο λόγω της προϋπόθεσης εμβολιασμού

Μπορεί πλέον η Covid-19 να έχει μπει σε μια νέα τροχιά, με πολλές χώρες να έχουν χαλαρώσει σχεδόν πλήρως τα μέτρα τους και να έχουν πετάξει τις μάσκες, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν υγειονομικοί κανόνες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όπως για παράδειγμα σε μια επερχόμενη συναυλία της Ολίβια Ροντρίγκο στο Φίνιξ της Αριζόνα, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο κάποιου στο Arizona Federal Theatre, αν αυτός είναι πάνω από 12 ετών, είναι η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Όπως φαίνεται, αυτό ήταν κάτι που δεν διάβασε στα «ψιλά γράμματα» του εισιτηρίου ο Νταγκ Γουντ όταν αγόραζε εισιτήρια αξίας 3.500 δολαρίων για την έφηβη κόρη του.

Όταν ο αντιεμβολιαστής, που γράφει επίσης βιβλία για το πώς κατάφερε να γίνει επιτυχημένος, συνειδητοποίησε τον συγκεκριμένο όρο στα εισιτήρια, αποφάσισε να τα κάψει με έναν αναπτήρα, απαθανατίζοντας κιόλας την στιγμή και ανεβάζοντάς την στα social media, καλώντας κι άλλους γονείς να αντισταθούν σε αυτό το υγειονομικό μέτρο.

Μπορείτε να το δείτε και ιδίοις όμμασι:

Why my daughters and I decided to burn 🔥 our $3,500 Olivia Rodrigo Tickets!

Take a stand! #freedom #holdtheline #Patriot #Usa pic.twitter.com/UdNuBZx7C2

— Douglas Wood (@TheRealDougWood) May 19, 2022