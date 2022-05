Οι ABBA ξανά στην σκηνή ως avatars

Μεσουράνησαν στην δεκαετία του ‘70, αποτελώντας όχι μόνο ένα από τα ισχυρότερα «εξαγώγιμα προϊόντα» της Σουηδίας, αλλά και ένα από τα σπουδαιότερα ποπ σχήματα που ακούσαμε ποτέ.

Πέρυσι οι ABBA επέστρεψαν δισκογραφικά μετά από ακριβώς 40 χρόνια, με τον δίσκο «Voyage», που απέδειξε ότι ακόμα και τόσες δεκαετίες μετά, δεν έχουν ξεχάσει πώς να κάνουν καλά την τέχνη τους.

Πέρα, ομως, από την δισκογραφική επιστροφή τους, οι ΑΒΒΑ είχαν ανακοινώσει και μια περιοδεία, στην οποία βέβαια, δεν εμφανίζονται ακριβώς, μιας και πρόκειται για ένα μουσικό θέαμα με τα ολογράμματά τους ή αλλιώς, τα «ABBA-tars» τους.

Η περιοδεία έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο και το κατάμεστο με 3.000 θεατές Olympic Park.

Στην πρώτη αυτή ψηφιακή συναυλία έδωσαν το παρόν και τα ίδια τα μέλη των ABBA, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από 14 χρόνια.

Την συναυλία έσπευσαν να απολαύσουν κι άλλες γνωστές προσωπικότητες όπως η Κάιλι Μινόγκ, αλλά και ο Βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος Γουσταύος καθώς και η Βασίλισσα Σίλβια.

Πρόκειται για ένα θέαμα που κόστισε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ, τα μέλη των ΑΒΒΑ έκαναν ζωντανές πρόβες για 5 εβδομάδες με 160 κάμερες να καταγράφουν τις κινήσεις τους. Η προετοιμασία του σόου ξεκίνησε ήδη από το 2016.

Όπως φαίνεται, ο κόπος άξιζε μιας και ήδη τα βρετανικά μέσα αποθεώνουν την προσπάθεια. Το BBC κάνει λόγο για ένα σόου που «πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις» ενώ ο Guardian έβαλε 5 αστεράκια στο live review του με τον μουσικοκριτικό Αλέξις Πετρίδις να προβλέπει πως το σόου ανοίγει έναν νέο δρομο: «Είναι τόσο επιτυχημένο», γράφει, «που είναι δύσκολο να μην φανταστείς άλλους ανθρώπους να ακολουθούν την λογική -υποπτεύεσαι ισχυρά πως τα εναπομείναντα μέλη των Queen θα πάρουν τηλέφωνο την Industrian Light & Magic (σ.σ.: εταιρεία οπτικών εφέ) πριν τελειώσει η εβδομάδα».

Όσοι δεν βρεθήκαμε εκεί, μπορούμε να πάρουμε πάντως μια μικρή γεύση της εμπειρίας από το Twitter:

Tonight, @ABBA took to the stage to thank their fans. pic.twitter.com/iV5tUqES7C

— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) May 26, 2022