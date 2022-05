Πέθανε ο Άλαν Γουάιτ, ντράμερ των Yes

Ο Άλαν Γουάιτ έπαιξε επίσης στο «All Things Must Pass» του Τζορτζ Χάρισον. Φωτ.: Michael Zorn/Invision/AP, File

Πέθανε στα 72 του χρόνια ο μουσικός Άλαν Γουάιτ, που διετέλεσε ντράμερ των Yes.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, ενώ στην συνέχεια, κοινοποιήθηκε και από την μπάντα του. Ο Γουάιτ πέθανε στο σπίτι του στο Σιάτλ, ύστερα από σύντομη αρρώστια.

Ο Άλαν Γουάιτ γεννήθηκε το 1949 στην Αγγλία και ξεκίνησε να παίζει ντραμς ήδη από τα παιδικά του χρόνια.

Στην δεκαετία του ‘60 πέρασε από διάφορες μπάντες, μεταξύ των οποίων και οι Air Force, ένα σούπερ γκρουπ του Τζίντζερ Μπέικερ των Cream.

Το 1969, ο Γουάιτ βρέθηκε στις τάξεις της Plastic Ono Band, της μπάντας δηλαδή που σύστησαν ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο και στην οποία συμμετείχε και ο Έρικ Κλάπτον, μεταξύ άλλων μουσικών.

Ο Λέννον δεν ήταν το μόνο «Σκαθάρι» με το οποίο συνεργάστηκε ο μουσικός, μιας και συμμετείχε και στον δίσκο «All Things Must Pass» του Τζορτζ Χάρισον.

Το 1972 και μετά την αποχώρηση του Μπιλ Μπράφορντ από την μπάντα, ο Άλαν Γουάιτ έγινε μέλος των Yes και συμμετείχε σε μερικά από τα πιο γνωστά τους κομμάτια όπως τα «Love Will Find a Way», «Changes» και «Owner of a Lonely Heart».

Μετά την διάλυση των Yes την δεκαετία του ‘80, ο Γουάιτ μαζί με τον Τζίμι Πέιτζ των Led Zeppelin και τον Κρις Σκουάιρ έφτιαξαν το πρότζεκτ ΧΥΖ.

Το 1983 οι Yes επανασυστάθηκαν. Μετά κι από τον θάνατο του Σκουάιρ το 2015, ο Γουάιτ ήταν το μακροβιότερο μέλος των Yes.

Κυκλοφόρησε επίσης και την μοναδική σόλο δουλειά του το «Ramshacked» το 1976.

Με πληροφορίες από το Pitchfork.