Οι Scorpions αλλάζουν τους στίχους του «Wind of Change» γιατί «ρομαντικοποιούσαν την Ρωσία»

Είναι μάλλον το πιο γνωστό κομμάτι των Scorpions -κάτι που ειδικά εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε καλά, μιας και έχουμε αδυναμία στο γερμανικό συγκρότημα.

Όπως φαίνεται, πάντως, δεν θα ξανακούσουμε το «Wind of Change» με τους ίδιους στίχους στις συναυλίες του συγκροτήματος.

Ο αρχηγός της μπάντας, Κλάους Μάινε, αποκάλυψε πως άλλαξε τους στίχους της μεγάλης επιτυχίας της μπάντας του μιας κι αυτοί «ρομαντικοποιούσαν την Ρωσία».

O μουσικός είπε συγκεκριμένα στην Die Zeit: «Το να λέμε το “Wind of Change” όπως κάναμε πάντα είναι κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ πια. Απλώς δεν είναι σωστό να ρομαντικοποιούμε την Ρωσία με στίχους όπως “I follow the Moskva / Down to Gorky Park” και “Let your balalaika sing”».

Έτσι, οι Scorpions αποφάσισαν να αλλάξουν τους «επίμαχους» στίχους για την τρέχουσα αμερικανική και ευρωπαϊκή τους περιοδεία.

Μάλιστα, στις εμφανίσεις τους οι νέοι στίχοι περνούν επίσης γραμμένοι σε γιγαντοοθόνη στην σκηνή κι αυτοί πάνε ως εξής: «Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change».

Το «Wind of Change» κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1990 και συνδέθηκε άτυπα με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Κλάους Μάινε έχει δηλώσει πως είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού μετά από δύο εμφανίσεις των Scorpions στην Μόσχα το 1989.

Με πληροφορίες από τον Guardian.