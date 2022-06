Έρχεται νέος δίσκος των Yeah Yeah Yeahs

Είχαμε σχεδόν μια δεκαετία να ακούσουμε νέα δουλειά από τους Yeah Yeah Yeahs, μία από τις μπάντες που έκαναν την Νέα Υόρκη να «μετράει» στον indie χάρτη πίσω στα 00s.

Τώρα η μπάντα της Karen O ανακοίνωσε τη νέα της δισκογραφική δουλειά που θα είναι και η πρώτη μετά από 9 χρόνια.

Έτσι το «Cool It Down», όπως θα λέγεται ο δίσκος, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου από την Secretly Canadian.

Διαβάζουμε σε σχετική ανακοίνωση από την Karen O: «Για όλους όσους περίμεναν, τους αγαπημένους φαν μας, ευχαριστούμε, ο πυρετός να μιλήσουμε έχει επιστρέψει και το γράψιμο αυτών των κομματιών συνοδεύτηκε από συγκινήσεις, δάκρυα και ευφορία, την στιγμή που ο πόνος φεύγει και η αλήθεια αποκαλύπτεται».

Πέρα από την ανακοίνωση του δίσκου τους, οι Yeah Yeah Yeahs έδωσαν στην δημοσιότητα και το πρώτο single-προπομπό από αυτόν, το κομμάτι «Spitting Off the Edge of the World», στο οποίο μάλιστα, βρίσκουμε και την συμμετοχή του Perfume Genius.

Εν αναμονή του δίσκου, μπορείτε να ακούσετε το πρώτο κομμάτι παρακάτω:

