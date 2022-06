Διαλύονται οι Sons of Kemet

Ο Σαμπάκα Χάτσινγκς και «αρχηγός» των Sons of Kemet. Φωτ.: Shutterstock

Ένας από τους πιο δραστήριους μουσικούς της σύγχρονης και πολύ ενδιαφέρουσας βρετανικής τζαζ, ο Σαμπάκα Χάτσινγκς, δεν σταματάει να βάζει το χέρι του σε διάφορα μουσικά πρότζεκτ.

Ένα από αυτά είναι και οι Sons of Kemet, με τους οποίους από το 2013 έχει κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ.

Μετά, λοιπόν, από μια σχεδόν δεκαετή πορεία, οι Sons of Kemet διαλύονται, μετά και από τις επερχόμενες ζωντανές τους εμφανίσεις.

Η μπάντα έβγαλε λοιπόν μια σχετική ανακοίνωση μέσα από τα social media της στην οποία διαβάζουμε:

«Mετά από 10 χρόνια αποφασίσαμε ότι στο τέλος των προγραμματισμένων μας σόου του 2022 θα κλείσουμε το κεφάλαιο της μπάντας για το προσεχές μέλλον. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε τα εναπομείναντα σόου μας για σας και θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι έναν ταιριαστό αποχαιρετισμό».

Οι Sons of Kemet ανακοίνωσαν την τελευταία, όπως αποδεικνύεται, περιοδεία τους την περασμένη άνοιξη. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά τους ήταν το περσινό «Black to the Future».

Με πληροφορίες από το Pitchfork.