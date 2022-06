Μήνυση στην Μαράια Κάρεϊ για το «All I Want For Christmas Is You»

Πάρα πολλοί μουσικοί έχουν κυκλοφορήσει ανά τα χρόνια δίσκους με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όμως, κανείς από όσους ανήκουν στο ποπ στερέωμα δεν κατάφερε ομολογουμένως να το κάνει με την επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ.

Ο δίσκος «Merry Christmas» που κυκλοφόρησε η τραγουδίστρια το 1994 περιελάμβανε μεταξύ άλλων το τραγούδι «All I Want For Christmas Is You», που έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία, που δεν νοούνται έκτοτε Χριστούγεννα χωρίς αυτό να παίζει δυνατά σχεδόν παντού -και φυσικά, με το εν λόγω τραγούδι η Μαράια Κάρεϊ θα συνεχίσει να βλέπει για πολύ ακόμη παχυλά ποσά να έρχονται στον λογαριασμό της.

Μάλιστα, το «All I Want For Christmas Is You» μέχρι το 2017 είχε επιφέρει στην Αμερικανίδα κέρδη ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα streams το στο Spotify έχουν αγγίξει το 1 δισεκατομμύριο.

Για την ώρα, βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο η τραγουδίστρια να χρειαστεί να πληρώσει για την μεγάλη της επιτυχία, μιας και ο μουσικός Άντι Στόουν κατέθεσε μήνυση, ισχυριζόμενος πως, με την μπάντα του, Vince Vance & the Valiants, έγραψε ένα κομμάτι με τον ίδιο τίτλο, 5 χρόνια πριν κυκλοφορήσει το «All I Want For Christmas Is You» που όλοι γνωρίζουμε.

Πιο συγκεκριμένα, ο country pop μουσικός από την Νέα Ορλεάνη μήνυσε την Μαράια Κάρεϊ, αλλά και τον συνθέτη Γουόλτερ Αφανάσιεφ, καθώς και την Sony Music Entertainment, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Άντι Στόουν κατηγορεί επίσης την τραγουδίστρια, τον συνθέτη και την εταιρεία για «έσοδα που δεν αξίζουν» αλλά και πως «σκόπιμα, εσκεμμένα και από πρόθεση συμμετείχαν σε μια καμπάνια» που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Από την μήνυση διεκδικεί τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Δεν υπάρχει ακόμη κάποια απάντηση από την πλευρά της Μαράια Κάρεϊ.

Πάντως, δεν είναι σπάνιο για τραγούδια να μοιράζονται τον ίδιο τίτλο. Όσον αφορά τον τίτλο «All I Want For Christmas Is You», στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, υπάρχουν 177 καταχωρημένα κομμάτια με αυτόν.

Με πληροφορίες από το Pitchfork και το BBC.