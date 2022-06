Έρχεται αρχειακή σειρά με ακυκλοφόρητο υλικό του Λου Ριντ

Στο «Words & Music, May 1965», θα ακούσουμε και εντελώς ακυκλοφόρητες ως τώρα συνθέσεις. Φωτ.: AP Photo/Jason DeCrow

Από τις πλέον εξέχουσες μουσικές μορφές της Νέας Υόρκης, ο Λου Ριντ άφησε πολύ και σημαντικό υλικό κατά την διάρκεια της ζωής του για να συνεχίσει να μνημονεύεται στο ροκ εν ρολ σύμπαν, έχοντας χτίσει την δική του, μοναδική μυθολογία.

Ακυκλοφόρητο, πάντως, υλικό του μουσικού που ως τώρα έμενε «στο συρτάρι» θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε μια νέα αρχειακή σειρά κυκλοφοριών που επιμελήθηκε το label Light In The Attic μαζί με την μουσικό και πρώην σύζυγο του Λου Ριντ, Λόρι Άντερσον.

Η σειρά αυτή κυκλοφοριών θα κάνει την αρχή με το «Words & Music, May 1965», μια συλλογή που θα βρίσκεται στα ράφια των δισκοπωλείων αλλά και διαδικτυακά στα ακουστικά μας στις 26 Αυγούστου.

Στην εν λόγω συλλογή θα υπάρχει και υλικό από τις πρώτες μέρες των Velvet Underground, αλλά και υλικό που ο Λου Ριντ ηχογράφησε με τον Τζον Κέιλ πριν ακόμη η μπάντα συσταθεί.

Μάλιστα, ο Ριντ είχε κλείσει τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις σε έναν φάκελο που έγραφε «Το copyright ενός φτωχού», που είχε ταχυδρομήσει στον εαυτό του, ο οποίος παρέμενε κλειστός για 50 χρόνια.

Στο «Words & Music, May 1965» θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πρώτες ηχογραφήσεις που έγιναν ποτέ σε κομμάτια όπως το «I’m Waiting for the Man» και το «Heroin» που ακούσαμε στο θρυλικό ντεμπούτο των Velvet Underground από το 1967 αλλά και το το «Pale Blue Eyes» από τον ομώνυμο δίσκο τους του 1969.

Επιπλέον, στην συλλογή θα ακούσουμε τον Τζον Κέιλ να τραγουδά κομμάτι της Nico, μια πρώιμη εκδοχή του «Men of Good Fortune» από τον δίσκο του Ριντ «Berlin», αλλά και συνθέσεις εντελώς ακυκλοφόρητες.

Την παραγωγή της έκδοσης ανέλαβε η ίδια η Λόρι Άντερσον με τους Ντον Φλέμινγκ, Τζέισον Στερν, Χαλ Γουίλνερ και Ματ Σάλιβαν. Τις σημειώσεις του δίσκου θα αναλάβει ο σπουδαίος μουσικοκριτικός Γκρέιλ Μάρκους.

Μια πρώτη γεύση μπορείτε να πάρετε με την παλαιότερη καταγεγραμμένη εκδοχή του «I’m Waiting for the Man»:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.