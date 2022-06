Ντοκιμαντέρ για τον Έντι Βαν Άλεν εξοργίζει τον γιο του

Το ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του Έντι Βαν Άλεν αποτελεί επεισόδιο της σειράς «Autopsy: The Last Hours of…». Φωτ.: AP Photo/Charles Sykes

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του διάσημου κιθαρίστα Έντι Βαν Άλεν με τίτλο «Autopsy: The Last Hours Of Eddie Van Halen» προβλήθηκε στο αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο Reelz.

Κι αν οι θαυμαστές του χαρντ ροκ κιθαρίστα περιμέναν μάλλον με ανυπομονησία το ντοκιμαντέρ για τον αγαπημένο τους μουσικό, δεν ισχύει το ίδιο για τον γιο του, Βόλφγκανγκ Βαν Άλεν.

Για την ακρίβεια, ο γιος του Βαν Άλεν, και επίσης μουσικός, που έπαιξε στο πλάι του πατέρα του τα τελευταία χρόνια στους Van Halen, εξέφρασε την οργή του μέσα από το Twitter, κάνοντας υβριστικά σχόλια προς τους συντελεστές της σειράς και υποστηρίζοντας πως το ντοκιμαντέρ αποπειράται να ωραιοποιήσει τον θάνατο ενός ανθρώπου από καρκίνο.

Την ίδια άποψη φαίνεται να συμμερίζεται και η πρώην σύζυγος του μουσικού, Βαλερί Μπερτινέλι, που είπε πως το ντοκιμαντέρ «Είναι αηδιαστικό».

Στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ, που αποτελεί επεισόδιο της σειράς «Autopsy: The Last Hours of…», διαβάζουμε: «Αν είχε διαγνωστεί νωρίς, η νόσος του Έντι είχε λογικά ποσοστά επιβίωσης, οπότε τι ακριβώς συνέβη;».

Επιπλέον, διαβάζουμε: «Τώρα, ο διάσημος ιατροδικαστής δρ Μάικλ Χάντερ θα αναλύσει κάθε λεπτομέρεια της ζωής του προκειμένου να δει τι άλλο μπορεί να συνέβαινε στο σώμα του, οδηγώντας τελικά στον πρόωρο θάνατό του».

Γίνεται, επίσης, αναφορά στους αγώνες του μουσικού με τον εθισμό σε ναρκωτικά και στις προσπάθειες απεξάρτησης.

Ο αρχηγός των Van Halen πέθανε στις 6 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 65 ετών, από καρκίνο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.