Ο Τομ Τζόουνς γιορτάζει τα 82 χρόνια – 10 καθοριστικές στιγμές της ζωής του

Στις 7 Ιουνίου του 1940, γεννήθηκε στη νότια Ουαλία ο δημοφιλής μουσικός Τομ Τζόουνς, κατά κόσμον Τόμας Τζον Γούντγουορντ.

Ξεκίνησε να τραγουδάει σε νεαρή ηλικία και συχνά σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, γάμους και στη σχολική χορωδία. Στον μικρό Τομ δεν άρεσε το σχολείο ή η άθληση, αλλά απέκτησε αυτοπεποίθησε μέσω του ταλέντου του στο τραγούδι. Οι πρώτες μουσικές του επιρροές ήταν τα μπλουζ, η R&B και οι ροκ εν ρολ τραγουδιστές όπως οι Little Richard, Σόλομον Μπερκ, Τζάκι Γουίλσον, Μπρούκ Μπέντον, Έλβις Πρίσλεϊ και Τζέρι Λι Λιούις.

Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του στη μουσική και της έμπνευσης που αποτέλεσε για νεαρότερους καλλιτέχνες, ο Σερ Τομ Τζόουνς έχει ερμηνεύσεις μεγάλες επιτυχίες: από το «It’s Not Unusual», το «Delilah», το «With These Hands» μέχρι το «She’s a Lady» και το «Sexbomb». Το 2021, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Surrounded By Time» που αποτελείται από διασκευές σε τραγούδια.

Ο Τομ Τζόουνς το 1976 σε συναυλία στο Παρίσι. Φωτ. AP/Eustache Cardenas

Με αφορμή τα 82α του γενέθλια, παρακάτω παρουσιάζουμε 10 σημαντικά σημεία – σταθμούς από τη ζωη του.

Ο Τζόουνς ανακάλυψε την αγάπη του για τη μουσική σε ηλικία 12 ετών, κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων που έμεινε σε καραντίνα αναρρώνοντας από τη φυματίωση.

Η πρώτη του επιτυχία ήταν το τραγούδι «It’s Not Unusual» από το 1965 – χρονιά στην οποία ερμήνευσε τα τραγούδια «What’s New Pussycat?» και «Thunderball» για τον κινηματογράφο.

Σε συναυλία στη Γερμανία. Φωτ. AP