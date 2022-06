Στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου ο Ριουίτσι Σακαμότο

Ο μουσικός Ριουίτσι Σακαμότο αποκάλυψε πως βρίσκεται στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, σε ένα νέο κείμενό του.

Το γεγονός ότι ο Ιάπωνας συνθέτης παλεύει με τον καρκίνο δεν είναι νέο. Είχε γνωστοποιήσει το 2014 ότι έχει καρκίνο του λάρυγγα και το 2021, καρκίνο του εντέρου.

Στο τέταρτο στάδιο, που βρίσκεται αυτή την στιγμή ο 70χρονος, ο καρκίνος είναι πλέον μεταστατικός.

Ο Σακαμότο μίλησε εκτενώς για την εμπειρία του με τον καρκίνο μέσα από το άρθρο του με τίτλο «Living with Cancer», δηλαδή, «Ζώντας με τον Καρκίνο».

Στο εν λόγω άρθρο, ο μουσικός καταγράφει λεπτομερώς την διαδικασία διάγνωσής του, καθώς και αναφέρει ότι έκανε εγχείρηση τον περασμένο Οκτώβριο αλλά και Δεκέμβριο προκειμένου να αφαιρέσει καρκινικούς όγκους που είχαν προχωρήσει στους πνεύμονές του.

Το άρθρο εγκαινιάζει μια νέα σειρά άρθρων με τίτλο «How Many More Times Will I See the Full Moon?» που θα θα καταγράφουν τις απόψεις του Ριουίτσι Σακαμότο και θα καταπιάνονται με διάφορες δραστηριότητες του μουσικού από το 2009 κι έπειτα.

Με πληροφορίες από τους Japan Times.