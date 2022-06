Ακούστε το νέο κομμάτι του Τζόνι Ντεπ και του Τζεφ Μπεκ

Μετά τις συμμετοχές του Τζόνι Ντεπ σε πρόσφατες συναυλίες του Τζεφ Μπεκ στην Βρετανία, τον δρόμο παίρνει με την σειρά του και μια από κοινού δισκογραφική τους δουλειά. Κάπως έτσι, ο Τζόνι Ντεπ προχωρά και επίσημα την καριέρα του (έστω την μουσική) αφού έκλεισε το κεφάλαιο της δίκης με την Άμπερ Χερντ.

Ο επερχόμενος, λοιπόν, δίσκος-καρπός της συνεργασίας του Τζεφ Μπεκ με τον Τζόνι Ντεπ θα έχει τίτλο «18» και θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιουλίου.

Στο tracklist του δίσκου (που έχει 13 κι όχι 18 κομμάτια) συναντούμε κυρίως διασκευές σε κομμάτια όπως το «Don’t Talk (Put Your Head on My Shoulder)» και «Caroline, No» των Beach Boys, το «Venus In Furs» των Velvet Underground, το «Let It Be Me» των Everly Brothers και το « Isolation» του Τζον Λένον, που έχει βέβαια κυκλοφορήσει ήδη ως single πίσω στο 2020.

Ο δίσκος θα έχει και πρωτότυπες συνθέσεις, όπως το πρώτο single που κυκλοφόρησε από αυτόν, με τίτλο «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr». Η περίπτωση της Χέντι Λαμάρ που αναφέρεται στον τίτλο είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μιας και κατά την διάρκεια της ζωής της υπήρξε σταρ του Χόλιγουντ την δεκαετία του ‘40, ενώ, την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εφηύρε μια τεχνολογία επικοινωνίας, πάνω στην οποία αργότερα βασίστηκαν οι τεχνολογίες του Bluetooth, του GPS και του Wi-Fi.

Για να επιστρέψουμε, όμως, στην συνεργασία του Τζεφ Μπεκ και του Τζόνι Ντεπ, ο πρώτος στο δελτίο τύπου αναφέρει πως ήταν το κομμάτι «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» εκείνο που τον εντυπωσίασε και πρότεινε στον δεύτερο να δουλέψουν μαζί έναν δίσκο.

Μπορείτε να ακούσετε το «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.