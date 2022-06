Δίσκοι από την συλλογή του Τζον Πιλ πωλήθηκαν σε δημοπρασία

Υπήρξε αδιαμφισβήτητα ο πιο επιδραστικός ραδιοφωνικός παραγωγός που πέρασε ποτέ από την Μεγάλη Βρετανία -κι όχι μόνο, μιας και οι μουσικές εκπομπές του Τζον Πιλ στο BBC Radio 1 καθώς και τα John Peel Sessions μνημονεύονται από τους απανταχού φίλους της μουσικής.

Ο Τζον Πιλ, πέρα από μακροβιότερος παραγωγός του BBC, το οποίο υπηρέτησε μέχρι και το 2004 και τον θάνατό του, ήταν και συλλέκτης δίσκων, με μια δισκοθήκη που πολλοί έχουν ζηλέψει (μάλιστα, στo John Peel Archive, όποιος θέλει μπορεί να περιηγηθεί εικονικά σε αυτήν).

Τώρα, κάποιοι δίσκοι από την προσωπική συλλογή του Τζον Πιλ βγήκαν σε δημοπρασία, από την σύζυγό του Σίλα Ρέιβενσκροφτ.

Όπως δήλωσε η ίδια σχετικά με την απόφαση να πουληθούν σε δημοπρασία κάποιοι από τους δίσκους του Πιλ, «Έχουν περάσει 18 χρόνια από όταν ο Τζον πέθανε και το σπίτι είναι ακόμη γεμάτο με τα πράγματα που είχε μαζέψει και συγκεντρώσει. Και το σπίτι δεν θα έπρεπε να είναι μουσείο, τα αντικείμενα δεν θα έπρεπε να είναι κλεισμένα σε κουτιά. Είναι ενδιαφέροντα αντικείμενα μα και αντικείμενα αξίας που ο κόσμος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να δει, να κάνει δικά του και να απολαύσει».

Στην δημοπρασία που διοργανώθηκε από τον οίκο Bonhams στο Λονδίνο πουλήθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο test pressings από το πρώτο single των Sex Pistols, «Anarchy In The UK/I Wanna Be Me», κυκλοφορίας 1976.

Κάθε ένα από τα singles υπολογίζονταν να αγγίξουν τις 8 χιλιάδες λίρες, αλλά τελικά «κλείδωσαν» στο υπερδιπλάσιο ποσό των 20.400 λιρών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη τιμή που άγγιξε αντικείμενο στην εν λόγω δημοπρασία.

Επίσης, το σφυρί χτύπησε και για έναν υπογεγραμμένο δίσκο του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, με την τελική τιμή του να διαμορφώνεται στις 15.300 λίρες.

Άλλα αντικείμενα που πουλήθηκαν ήταν μια ντέμο κασέτα των Smiths από το 1983, συνοδευόμενη από ένα γράμμα της μπάντας. Αν και υπολογιζόταν να φτάσει τις 500-700 λίρες, τελικά δόθηκε για 17.850 λίρες.

Όσο για την κόπια του «Queen II», μαζί με γράμμα του Φρέντι Μέρκιουρι, η τιμή της διαμορφώθηκε στις 16.575 λίρες.

Με πληροφορίες από το BBC.