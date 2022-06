Ο Μπρους Σπρίνγκστιν συνάντησε στη σκηνή τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Στο Νιου Τζέρσεϊ βρέθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για μια συναυλία στο MetLife Stadium και όπως φαίνεται, αποφάσισε να καλέσει στη σκηνή και… ντόπιους μουσικούς. Και ποιον άλλο να φώναζε, άλλωστε, αν όχι τον Μπρους Σπρίνγκστιν.

Έτσι, το «Αφεντικό» μοιράστηκε για λίγο τη σκηνή με τον ΜακΚάρτνεϊ, ως ένα δώρο γενεθλίων, όπως είπε αστειευόμενος ο δεύτερος, που σε λίγες μέρες κλείνει τα 80 του χρόνια.

Ο Σπρίνγκστιν, με τη σειρά του, ευχήθηκε στο πάλαι ποτέ Σκαθάρι «80 ακόμα χρόνια ημερών δόξας».

Αυτή ήταν και η καλύτερη πάσα που μπορούσε να δώσει ο Σπρίνγκστιν στον εαυτό του για να προθερμάνει το κοινό για το κομμάτι που ακολούθησε που δεν ήταν άλλο από το δικό του «Glory Days».

Οι δύο μουσικοί είπαν επίσης μαζί και το «I Wanna Be Your Man» των Beatles (ένα κομμάτι των Λένον-Μακάρτνεϊ που ηχογράφησαν βέβαια πρώτοι οι Rolling Stones, οι οποίοι και το έπαιξαν σε πρόσφατη συναυλία τους).

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρους Σπρίνγκστιν περνάει μια βόλτα από live άλλων μουσικών στο Νιου Τζέρσεϊ. Για του λόγου το αληθές, πριν λίγο καιρό ανέβηκε στην σκηνή μαζί με τους Coldplay, πάλι στο MetLife Stadium.

Παίρνετε μια γεύση από όσα συνέβησαν στο MetLife Stadium παρακάτω:

