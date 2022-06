«Η μουσική μου έχει δώσει ζωή»: Ο θρυλικός Τζον Ουίλιαμς σκέφτεται να αποσυρθεί

Φωτ. Jamie Trueblood/Lucasfilm Ltd. vía AP

Ο Τζον Ουίλιαμς άφησε να εννοηθεί ότι το «Ιντιάνα Τζόουνς 5» ίσως να είναι η τελευταία ταινία για την οποία συνθέτει μουσική.

Ο θρυλικός μουσικός και -βραβευμένος με Όσκαρ- συνθέτης σε ταινίες όπως οι «Jaws» (1976), «Star Wars» (1977), «E.T. the Extra – Terrestrial» (1982) κ.α. έκανε τη δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press. «Αυτή τη χρονική στιγμή εργάζομαι για το φιλμ “Ιντιάνα Τζόουνς 5”, στο οποίο ο Χάρισον Φορντ, που είναι λίγο νεότερος από μένα, έχει νομίζω ανακοινώσει πως αυτή θα είναι η τελευταία ταινία του. Οπότε, σκέφτηκα: Αν μπορεί να το κάνει ο Χάρισον, τότε ίσως μπορώ κι εγώ».

Ο 90χρονος Ουίλιαμς αναφέρθηκε επίσης στην εξάμηνη δέσμευση που απαιτούν συχνά τέτοιου είδους ταινίες, μεγάλου προϋπολογισμού και παραγωγής. Συγκεκριμένα, είπε: «Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, είναι μια μακρά δέσμευση για μένα». Ωστόσο, ο συνθέτης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κλείσει την πόρτα στη μουσική. «Δεν θέλω να θεωρεί ο κόσμος ότι εγκαταλείπω οποιαδήποτε δραστηριότητα».

Πρόσφατα, ο Ουίλιαμς επέστρεψε στη μουσική για να γράψει το σάουντρακ της μίνι σειράς του Disney+, «Obi-Wan Kenobi». Λέει όμως ότι θέλει να αφιερώσει τον χρόνο του ιδιαίτερα στη μουσική συναυλιών. Κυκλοφόρησε επιπλέον το άλμπουμ «A Gathering of Friends», μια συνεργασία με τον τσελίστα Γιο-Γιο Μα. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει μια νέα ενορχήστρωση του μουσικού θέματος της ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ».

Για τον Ουίλιαμς, ο οποίος «έκλεισε» την ένατη δεκαετία του στο χώρο τον Φεβρουάριο, η μουσική του έχει δώσει «την ικανότητα να αναπνέω, τη δυνατότητα να ζω και να κατανοώ ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα σώμα». «Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα θρήσκος, υπάρχει μια πνευματική ζωή, μια καλλιτεχνική ζωή, ένα βασίλειο που βρίσκεται πάνω από την καθημερινή πραγματικότητα. Η μουσική μπορεί να “ανεβάσει” τη σκέψη κάποιου στο επίπεδο της ποίησης. Μπορούμε να αναλογιστούμε πόσο απαραίτητη είναι η μουσική για την ανθρωπότητα. Πάντα μου αρέσει να σκέφτομαι ότι η μουσική είναι πιο παλιά από τη γλώσσα, ότι πιθανόν να χτυπούσαμε ντραμς και να φυσούσαμε καλάμια πριν να μιλήσουμε. Οπότε, είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ανθρώπινης φύσης μας. Μου έχει δώσει ζωή».

Με πληροφορίες από το Associated Press, το Variety