Λέοναρντ Κοέν: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το δημοφιλές τραγούδι «Hallelujah»

Ακούγεται συχνά σε γάμους, τηλεοπτικούς διαγωνισμούς ταλέντων και αμέτρητες ταινίες. Το «Hallelujah» του Λέοναρντ Κοέν είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Καναδού τραγουδιστή-τραγουδοποιού, ποιητή και συγγραφέα.

Ποια είναι όμως η ιστορία του; Το νέο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, «Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song», περιγράφεται ως «μια εξερεύνηση της ζωής και καριέρας του Κοέν, μέσα από το πρίσμα του διεθνώς διάσημου τραγουδιού – ύμνου του, Hallelujah».

Το «Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song» πρόκειται για μια βιογραφία σε σκηνοθεσία Ντάνιελ Γκέλερ και Νταϊάνα Γκόλντφιν, που περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με διάφορους φίλους και θαυμαστές του τραγουδιστή, συμπεριλαμβανομένου ενός ραβίνου και ενός Καναδού κυβερνητικού αξιωματούχου.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφει την εποχή στην οποία δραστηριοποιήθηκε ο Κοέαν, το «δραματικό ταξίδι» του τραγουδιού από την απόρριψη της δισκογραφικής εταιρείας μέχρι την επιτυχία, την κορυφή στα τσαρτ, και τις συγκινητικές μαρτυρίες από σημαντικούς καλλιτέχνες για τους οποίους το Hallelujah αποτέλεσε ορόσημο.

Κυκλοφορεί η φήμη ότι για την ολοκλήρωση του τραγουδιού χρειάστηκαν περίπου επτά χρόνια – οι εκτιμήσεις του ίδιου του Κοέν διέφεραν. Ο δημοσιογράφος σε θέματα μουσικής Λάρι Σλόμαν που γνώριζε καλά τον Κοέν και έκαναν συχνά συνεντεύξεις, υποθέτει ότι μπορεί να υπάρχουν έως και 180 στίχοι, ξεκινώντας από αυτόν που όλοι γνωρίζουν.

Η απόρριψη από τη δισκογραφική και η επιτυχία

Όμως, το «Hallelujah» δεν άρεσε στους διευθυντές της δισκογραφικής εταιρείας Columbia Records, οι οποίοι αρνήθηκαν να κυκλοφορήσουν το «Various Positions», ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1983 και περιελάβανε επίσης το κλασικό «Dance Me to the End of Love». Ο Τζον Λισάουερ, που έκανε την παραγωγή του LP και είχε δουλέψει επανειλημμένα με τον Κοέν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, θυμάται την απόφαση της δισκογραφικής με απογοήτευση αλλά και με χιούμορ που εκπλήσσει, δεδομένης της ζημιάς που είχε προκαλέσει στις επαγγελματικές του προοπτικές.

Μέχρι τότε ο Κοέν ηχογραφούσε ήδη για σχεδόν 20 χρόνια. Ωστόσο, η επιτυχία άργησε να έρθει. Ήταν πάνω από 30 χρονών όταν στράφηκε προς στη σύνθεση τραγουδιών, έχοντας καθιερωθεί ως ποιητής και σημαντική προσωπικότητα στην καναδική λογοτεχνική σκηνή. Στο ντοκιμαντέρ, οι κινηματογραφιστές σκιαγραφούν την πρώιμη ζωή και την καριέρα του, σημειώνοντας την προνομιακή του ανατροφή στο τμήμα Γουεστμάουντ του Μόντρεαλ, το ενδιαφέρον του για τις εβραϊκές και τις ζεν βουδιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τη φήμη του ως Καζανόβα.

Το «Hallelujah» έχει πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Ορισμένες τονίζουν τη θρησκεία, ενώ άλλες τη σεξουαλική επιθυμία.

Οι διασκευές

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο του Άλαν Λάιτ «The Holy or the Broken» και αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες. Ο Μπομπ Ντίλαν, που θαύμαζε τον Κοέν, πρόσθεσε το «Hallelujah» σε ορισμένες από τις λίστες του στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η διασκευή του Τζον Κέιλ, που ηχογραφήθηκε για ένα άλμπουμ – αφιέρωμα το 1991, έδωσε στο τραγούδι ευρύτερη δημοσιότητα.

Αλλά η διασκευή του Τζεφ Μπάκλει εισήγαγε το τραγούδι στην mainstream ποπ της δεκαετίας του 1990. Το «Σρεκ», η δημοφιλής σειρά ταινιών κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, επαναχρησιμοποίησε την εκδοχή του Κέιλ. Το σάουντρακ της ταινίας, που πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, περιελάβανε άλλη μια εκδοχή, που έμοιαζε περισσότερο στο μελοδραματικό ύφος αυτής του Μπάκλει, μόνο που αυτή τη φορά την ερμήνευε ο Ρούφους Γουέινραιτ.

Ο Κοέν έζησε για να δει τον θρίαμβό του ντοκιμαντέρ, και το τελευταίο κομμάτι είναι αφιερωμένο στην επιστροφή του, περιλαμβάνοντας εκτενή αποσπάσματα από τις μεταγενέστερες συναυλίες του.

Με πληροφορίες από τους The New York Times