Η νέα διαφήμιση της Greenpeace έχει κάτι από Radiohead

Παρακολουθώντας κανείς το νέο σποτ της Greenpeace θα ακούσει ένα γνώριμο soundtrack. Λογικό, μιας και στην νέα αυτή διαφήμιση ακούγεται το «Bloom» των Radiohead, σε μία σόλο εκδοχή του Τομ Γιορκ από το 2019.

Το σποτ της Greenpeace κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της «Shark Week», δηλαδή μιας καμπάνιας που σκοπό έχει την προώθηση της προστασίας των ωκεανών.

Στις σημειώσεις που περνάνε σε αυτό διαβάζουμε πως «Τα τελευταία 50 χρόνια ο διεθνής πληθυσμός των καρχαριών έχει μειωθεί κατά 70%. Οι καρχαρίες εξαλείφονται λόγω της υπεραλίευσης με σκοπό το κέρδος. Αλλά οι ωκεανοί μας μπορούν να επανακάμψουν αν τους προστατέψουμε».

Πίσω στο 2017, το «Bloom» από τον δίσκο «The King of Limbs» ακούστηκε σε μια νέα εκδοχή των Radiohead με συμμετοχή του Χανς Ζίμερ στην σειρά του BBC, «Blue Planet II». Μάλιστα, η εκδοχή αυτή, που ηχογραφήθηκε με την BBC Concert Orchestra μετονομάστηκε σε «Ocean (Bloom)».

Φέτος, ο Τομ Γιορκ αλλά και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ του νέου τους πρότζεκτ, The Smile, με τίτλο «A Light for Attracting Attention», στο οποίο βρίσκουμε και τον Τομ Σκίνερ των Sons of Kemet.

Βλέπετε το νέο σποτ της Greenpeace υπό την μουσική υπόκρουση του «Bloom» δια χειρός Τομ Γιορκ παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.