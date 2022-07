Ακούστε το πρώτο ντέμο του «Heroin» από τον Λου Ριντ

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε μια νέα αρχειακή σειρά με υλικό του Λου Ριντ που πρόκειται να κυκλοφορήσει το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, την νέα αυτή σειρά κυκλοφοριών που επιμελήθηκε το label Light In The Attic μαζί με την μουσικό και πρώην σύζυγο του Λου Ριντ, Λόρι Άντερσον.

Η σειρά αυτή κυκλοφοριών θα κάνει την αρχή με το «Words & Music, May 1965», μια συλλογή που θα βρίσκεται στα ράφια των δισκοπωλείων αλλά και διαδικτυακά στα ακουστικά μας στις 26 Αυγούστου.

Σε αυτήν, θα υπάρχουν και κομμάτια των Velvet Underground σε πρώιμη μορφή. Όπως, δηλαδή, το πρώτο ντέμο του «Heroin» που τώρα κυκλοφόρησε ως προπομπός στην επερχόμενη κυκλοφορία.

Πρόκειται για μια ηχογράφηση από τον Μάιο του 1965, και πέρα από τον Λου Ριντ, σε αυτήν βρίσκουμε και τον Τζον Κέιλ, συνοδοιπόρο του στους Velvet Underground.

Το κομμάτι έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό το 1967 και το ντεμπούτο των Velvet Underground με την Nico, το θρυλικό «Velvet Underground & Nico».

Έχουμε ακούσει ήδη την πρώτη εκδοχή του «I’m Waiting for the Man» που διασώζεται, ενώ στο «Words & Music, May 1965» θα βρούμε επίσης, μεταξύ άλλων, την παλαιότερη εκδοχή του «Pale Blue Eyes», αλλά και μια εκδοχή του Τζον Κέιλ στο κομμάτι της Nico «Wrap Your Troubles in Dreams».

Προς το παρόν, μπορείτε να ακούσετε το πρώτο ντέμο του «Heroin» παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.