Έρευνα: Ποια είναι τα 10 κλασικά ροκ τραγούδια που μας βοηθούν να κοιμηθούμε

Ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων σε όλο τον κόσμο – και κυρίως εκείνοι που υποφέρουν από αϋπνία – ακούν μουσική μέχρι να κοιμηθούν. Ευρήματα από μελέτες που έχουν δημοσιευθεί ανά τα χρόνια, δείχνουν ότι οι εξωτερικοί ήχοι το βράδυ εμποδίζουν έναν καλό και πλήρη ύπνο, αλλά η μουσική μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση.

Μια νέα έρευνα του βρετανικού ιστότοπου Mornings.co.uk με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να κοιμούνται και να ξυπνούν καλά, εξηγεί ότι η κλασική ροκ μουσική έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μάλιστα, συστήνει ποια τραγούδια θα πρέπει να προστεθούν στη νυχτερινή μας playlist.

Αρχικά, οι ερευνητές αξιολόγησαν 100 νανουρίσματα με γνώμονα τον ρυθμό, τα φωνητικά και άλλους παράγοντες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσουν μια κλίμακα με βάση την οποία θα μπορούν να ταξινομήσουν άλλου είδους τραγούδια. Όσο πιο ψηλά στην κατάταξη, τόσο ακούγονται σαν ένα νανούρισμα.

Από τα 500 ροκ τραγούδια της μουσικής κλίμακας που κρίθηκαν κατάλληλα για τον ύπνο, στην κορυφή βρίσκεται το «Your Song» του Έλτον Τζον με 81 στους 100 πόντους. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό τραγούδι του «Rocket Man» στα 10 κορυφαία. Το «Mona Lisas and Mad Hatters» έλαβε την τρίτη θέση. Ανάμεσα στα δύο τραγούδια και στη δεύτερη θέση, βρίσκεται το «Going to California» των Led Zeppelin.

Στην τέταρτη θέση συναντούμε το «Golden Slumbers» των The Beatles, μαζί με το «Carry That Weight». Άλλα τραγούδια που συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ύπνου είναι αυτά καλλιτεχνών όπως οι Pink Floyd και ο Lou Reed.

Τα 10 τραγούδια για να βοηθήσουν στον ύπνο

1. Your Song – Έλτον Τζον

2. Going to California – Led Zeppelin

3. Mona Lisas and Mad Hatters – Έλτον Τζον

4. Golden Slumbers/Carry That Weight – The Beatles

5. Wish You Were Here – Pink Floyd

6. The Load Out – Τζάκσον Μπράουν

7. Walk On the Wild Side – Lou Reed

8. Every Breath You Take – The Police

9. Desperado – Eagles

10. Imagine – Τζον Λένον

Με πληροφορίες από το The Mental Floss, το Mornings.co.uk