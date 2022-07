Η Μπίλι Άιλις έχει αυτό που θέλουμε -δηλαδή, δύο νέα κομμάτια

Τα δύο tracks να αποτελούν το single «Guitar Songs». Φωτ.: Joel C Ryan/Invision/AP

Η Μπίλι Άιλις μπορεί να μην έχει χαθεί και καθόλου από τα πράγματα, πάντως, έχει περάσει ένας χρόνος από την τελευταία φορά που ακούσαμε νέο υλικό από αυτήν, οπότε και κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο της «Happier Than Ever».

Στο μεταξύ, σε πρόσφατη συναυλία της στο Μάντσεστερ έπαιξε ένα νέο κομμάτι της με τίτλο «TV», το οποίο ως τώρα είχαμε ακούσει μόνο μέσα από βίντεο των φαν στα social media.

Τώρα η Άιλις κυκλοφορεί και την στούντιο εκδοχή του «TV» αλλά και ένα ακόμα φρέσκο κομμάτι, το «The 30th», με τα δύο tracks να αποτελούν το single «Guitar Songs».

Όπως πάντα, η Άιλις έγραψε τα κομμάτια μαζί με τον αδερφό της Φινέας, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή τους.

Σε έναν από τους στίχους του «TV», ακούμε και μια αναφορά της Άιλις στο «Roe v. Wade» («The internet’s gone wild watching movie stars on trial / While they’re overturning Roe v. Wade»), Μάλιστα, η 20χρονη μουσικός έγραψε τον συγκεκριμένο στίχο πριν την ανατροπή της απόφασης του 1973 για το δικαίωμα στην άμβλωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Άιλις μίλησε γι’ αυτό και σε συνέντευξή της στον Ζέιν Λόου και το Apple Music, λέγοντας: «Γράψαμε αυτόν τον στίχο λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη ανατροπή του [Roe v. Wade]. […] Ήμασταν σπίτι και καθόμουν με τα σκυλιά στο γρασίδι. Η μαμά μου βγήκε, στάθηκε και είπε “Το ανέτρεψαν”. Ήταν σαν μια κουρτίνα καταδίκης. Σχεδόν δεν αντέδρασα. Είχα αυτήν την μη ρεαλιστική ελπίδα πως δεν θα συνέβαινε. Γράψαμε αυτόν τον στίχο όταν έγινε γνωστό πως σκέφτονται να ανατρέψουν την απόφαση. Ο κόσμος είναι πολύ τρομαχτικός τώρα».

Πριν λίγες μέρες, η Μπίλι Άιλις είχε ανεβάσει, επίσης, στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία που βρίσκεται με τον Φινέας στο στούντιο, κάτι που έκανε πολλούς να πιστεύουν ότι ετοιμάζει τον επόμενο δίσκο της -άλλωστε, έχει δηλώσει πως θα ήθελε να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ μέσα στο 2023.

Δεν ξέρουμε αν όντως ετοιμάζει τον νέο δίσκο της, αν η φωτογραφία λειτούργησε ως προπομπός για τα δύο αυτά νέα κομμάτια ή αν αυτά με την σειρά τους, είναι απλά μια πρώτη γεύση από το άλμπουμ, πάντως, ακούμε το «TV» και το «The 30th» παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.