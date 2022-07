Eurovision 2023: Στο Ηνωμένο Βασίλειο και επίσημα η διεξαγωγή της

Όλα οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και η Ουκρανία με τους Kalush Orchestra και το κομμάτι «Stefania» αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια.

Αυτό έθεσε απευθείας και το ερώτημα του κατά πόσο θα μπορεί η Ουκρανία, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, να γίνει οικοδέσποινα μίας τέτοιας διοργάνωσης, με διάφορες ιδέες και λύσεις να πέφτουν στο τραπέζι.

Μία από αυτές που ήδη είχε συζητηθεί ήταν η 67η διοργάνωση της Eurovision να φιλοξενηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, άλλωστε, ήρθε 2ο φέτος, με την μπαλάντα «Spaceman» που τραγούδησε ο Σαμ Ράιντερ.

Πλέον, είναι επίσημο: η Eurovision του 2023 θα διεξαχθεί στην Βρετανία.

Μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διοργανώσει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 8 φορές ως τώρα, τις 4 εκ των οποίων για λογαριασμό άλλων χωρών: την Ολλανδία το 1960, την Γαλλία το 1963, το Μονακό το 1972 και το Λουξεμβούργο το 1974.

Η Βρετανία είναι και η χώρα με τις περισσότερες διοργανώσεις στην ιστορία του διαγωνισμού.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια πόλη θα γίνει ο διαγωνισμος.

