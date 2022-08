Η Μόνικα Λεβίνσκι ζητά από την Μπιγιονσέ να αλλάξει στίχο που την αναφέρει

Λίγες μόνο ημέρες έχουν περάσει από όταν κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος της Μπιγιονσέ «Renaissance» και η μουσικός ήδη έχει δεχτεί παράπονα για δύο κομμάτια του δίσκου, τα οποία και άλλαξε.

Πρώτον, η μουσικός αναγκάστηκε να αλλάξει το κομμάτι «Heated», μιας και είχε στίχο που χρησιμοποιούσε την λέξη «spaz» και όπως συνέβη πριν λίγο καιρό και με την Lizzo, η χρήση της λέξης προκάλεσε αντιδράσεις μιας και θεωρήθηκε προσβλητική για τα άτομα με σπαστική διπληγία. Από την άλλη, στο κομμάτι «Energy» ακούσαμε sample από το «Milkshake» της Kelis, η οποία…επίσης το άκουσε για πρώτη φορά μαζί με εμάς και έτσι, ζήτησε να αφαιρεθεί, μιας και στα credits εμφανίζονται μόνο τα ονόματα των Neptunes κι όχι το δικό της.

Άλλο ένα παράπονο για κομμάτι της δέχεται τώρα η Μπιγιονσέ, αυτή την φορά όχι για τραγούδι του «Renaissance», αλλά για το «Partition» από τον δίσκο της που ονομάστηκε απλά «Beyonce» από το 2013.

Για την ακρίβεια, η Μόνικα Λεβίνσκι ζητάει από την τραγουδίστρια να αφαιρέσει στίχο που την αναφέρει ονομαστικά και συγκεκριμένα τον «Πέταξε τα κουμπιά μου, έσκισε την μπλούζα μου / “Έπαθε” Μόνικα Λεβίνσκι πάνω στο φόρεμά μου».

Η Λεβίνσκι είχε ήδη από το 2014 εκφράσει την δυσαρέσκειά της για τον στίχο, γράφοντας χαρακτηριστικά σε άρθρο της στο Vanity Fair: «Ευχαριστώ Μπιγιονσέ, αλλά αν είναι να πούμε τι “έπαθε”, νομίζω πως εννοούσες “‘Επαθε’ Μπιλ Κλίντον πάνω στο φόρεμά μου”».

Τώρα, η 49χρονη επαναφέρει το θέμα στη κουβέντα, με ένα tweet. Η πάλαι ποτέ εργαζόμενη του Λευκού Οίκου ανέβασε την είδηση για τον στίχο του «Heated», γράφοντας: «Χμ, μιας και βρισκόμαστε εδώ…», με hashtag #Partition.

Σε σχόλια κάτω από την ανάρτησή της, η Λεβίνσκι αναφέρει πως «Έχω μάθει να αντιμετωπίζω επίπονα ή εξευτελιστικά πράγματα βρίσκοντας το χιούμορ σε αυτά», ενώ, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει απευθυνθεί επίσημα στην Μπιγιονσέ και την ομάδα της για αλλαγή του εν λόγω στίχου.

actually, it’s how i’ve learned to deal with painful or humiliating things… i find the humor. eg in my ted talk. https://t.co/7XyRM323PY

no, i haven’t. i did mention it in the first vanity fair article i wrote in 2014… which was the first public thing i’d done in 10 years. but you make an interesting/fair point…

— Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) August 2, 2022