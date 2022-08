Η επιστροφή των The National με νέα τραγούδια και συνεργασίες

Το δημοφιλές αμερικανικό ροκ συγκρότημα The National, αναμένεται να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι – το «Weird Goodbye» – σε συνεργασία με τον Bon Iver.

Ο Αμερικανός συνθέτης και κιθαρίστας των National Μπράϊς Ντέσνερ, μίλησε πρόσφατα στον ιστότοπο NME σχετικά με το νέο μουσικό υλικό του συγκροτήματος, καθώς και τις επερχόμενες συναυλίες πριν το φθινόπωρο.

Κατά τη διάρκεια των σόου μέσα στο 2022, οι The National παρουσίασαν στους θαυμαστές κάποια νέα τραγούδια. «Επιθυμούσαμε να “τεστάρουμε” τα τραγούδια μπροστά στο κοινό. Το ταξίδι στη μουσική βιομηχανία στην οποία βρισκόμαστε από το 2003 μέχρι το 2019, δεν είχε σταματημό. Δεν υπήρξε διάλειμμα ανάμεσα στο γράψιμο και την κυκλοφορία των άλμπουμ μας. Με την πανδημία του κορωνοϊού αλλά και άλλα γεγονότα στη ζωή μας, μπορέσαμε να αφοσιωθούμε στο νέο υλικό», είπε ο Ντέσνερ. «Η ολοκλήρωση των τραγουδιών που ηχογραφούμε κατά τη διάρκεια των συναυλιών, βρίσκεται σε καλό δρόμο αλλά ανακαλύπτουμε διάφορες λεπτομέρειες κατά τη δημιουργία τους. Έχουμε ένα μικρό στούντιο στα παρασκήνια, οπότε μπορούμε και δουλεύουμε εκεί».

Όσον αφορά το «Weird Goodbye», το σίνγκλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάιο στην Ισπανία χωρίς τη βοήθεια του Τζάστιν Βέρνον.

Από εκείνη τη συναυλία – την πρώτη των The National μετά από 3 χρόνια – κι έπειτε, το τραγούδι έχει ακουστεί σε ακόμα επτά σόου. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τη μοναδική νέα προσθήκη στη λίστα με τα τραγούδια που ερμηνεύουν τα μέλη του συγκροτήματος επί σκηνής: μεταξύ άλλων είναι τα «Space Invaders» και «Grease In Your Hair».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του συγκροτήματος, «I Am Easy To Find», κυκλοφόρησε το 2019.

Με πληροφορίες από το NME, το Rolling Stone