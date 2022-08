FN Meka, ο εικονικός ράπερ που έχει ήδη αποκηρυχθεί

Με την πραγματικότητα να γίνεται όλο και περισσότερο εικονική, πριν κάποιον καιρό οι αδερφοί Κρις και Μπράντον Λι δημιούργησαν τον εικονικό ράπερ FN Meka. Στην δημιουργία του συνέβαλε και ο Άντονι Μαρτίνι και «αφεντικό» της Factory New, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή εικονικών χαρακτήρων.

Πώς κατασκευάζει κανείς, όμως, έναν εικονικό ράπερ; Για να πάρει ο FN Meka…σάρκα και οστά, οι δημιουργοί του χρησιμοποίησαν χιλιάδες δεδομένα προερχόμενα από τα social media και video games. Όσο για την μουσική του, αυτή μπορεί να εκτελείται από άνθρωπο, όμως, δημιουργείται μέσω της τεχνικής νοημοσύνης.

Έτσι, για όλα τα στοιχεία ενός κομματιού, τον ρυθμό, την μελωδία, τα ακόρντα, τους στίχους, οι δημιουργοί του FN Meka ανέπτυξαν μία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει δημοφιλή κομμάτια ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους και φτιάχνει προτάσεις για το εκάστοτε στοιχείο ενός κομματιού. Μετά τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται για την σύνθεση του κομματιού.

Ο FN Meka τράβηξε την προσοχή της Capitol Records, η οποία, πριν λίγες μέρες αποφάσισε να πάει ένα βήμα πιο κοντά στο metaverse και να υπογράψει συμβόλαιο με τον εικονικό ράπερ, κάνοντας έτσι τον FN Meka τον πρώτο εικονικό ράπερ που υπογράφει συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία.

Η ανακοίνωση του συμβολαίου ανάμεσα στον ράπερ και την Capitol συνοδεύτηκε και από ένα single, το «Florida Water», στο οποίο συμμετέχει και ο «κανονικός» ράπερ Gunna, που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην φυλακή.

Το «Florida Water» κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να φτάσει 1.5 εκατ. streams στο Spotify. Σε έναν στίχο του, ο FN Meka ραπάρει: «Tesla, Gucci Cybertruck, I wreck that shit, don’t give a fuck», αναφερόμενος σε ένα βίντεό του που ανέβασε στο TikTok (στο οποίο μετρά 10.3 εκατ. ακολούθους) και είχε ένα ίδιο όχημα, σαν αυτό που περιγράφει στο κομμάτι του.

Στο εν λόγω βίντεο, ακούγεται ένα άλλο κομμάτι του ράπερ, το «Moonwalking», στο οποίο λέει την λέξη «nigga», με τον ίδιο σε μία «συνέντευξή» του να έχει πει πως πρόκειται για το αγαπημένο του post.

Και μπορεί η συγκεκριμένη, προσβλητική κατά τ’ άλλα, λέξη να χρησιμοποιείται κατά κόρον από μαύρους ράπερ σε κομμάτια, πάντως, το γεγονός πως ο FN Meka δεν είναι απόλυτα μαύρος, όπως και άλλα στοιχεία της εικόνας του, όπως οι χρυσές αλυσίδες ή το ένα χρυσό του χέρι, προκάλεσαν αντιδράσεις σε πολλές γωνιές του ίντερνετ για τα στερεότυπα που αναπαράγονται σχετικά με την μαύρη κοινότητα.

Χαρακτηριστικά, χρήστης του Twitter έφτιαξε ένα «diss» κομμάτι με αφορμή αυτό το FN Meka, δηλαδή ένα κομμάτι «κόντρας», στους στίχους του οποίου θέτει το ζήτημα του κατά πόσο είναι εντάξει να αφήνουμε τα ρομπότ να λένε την λέξη «nigga», μιας και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει η αρχή του «ρομποτικού ρατσισμού»: «We cannot let robots say nigga in any form/If we let robots say nigga, that’s how robotic racism’s born».

Η Industry Blackout, με την σειρά της, μία συμμαχία με δράση που αφορά τα δικαιώματα της μαύρης κοινότητας, κάλεσε την Capitol να διακόψει την συνεργασία της με τον εικονικό ράπερ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «αυτό το ψηφιακό ομοίωμα είναι ένα ανεύθυνο βδέλυγμα και είναι ασεβές απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πραγματικές συνέπειες στην πραγματική ζωή».

Όλα αυτά, είχαν ως αποτέλεσμα η συνεργασία του FN Meka με την Capitol να κρατήσει για μόλις 11 μέρες μιας και τώρα η εταιρεία ανακοίνωσε την διακοπή της συνεργασίας της με τον εικονικό ράπερ.

Εκπρόσωπος του Capitol Music Group δήλωσε στο Rolling Stone: «Το Capitol Music Group έχει λύσει τους δεσμούς του με το πρότζεκτ του FN Meka, με άμεση εφαρμογή. Απολογούμαστε βαθιά στην μαύρη κοινότητα για την αναισθησία μας στο να υπογράψουμε αυτό πρότζεκτ χωρίς να ρωτήσουμε αρκετά σχετικά με την ισότητα και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από αυτό. Ευχαριστούμε όσους έδωσαν ένα εποικοδομητικό feedback τις τελευταίες ημέρες -η συμμετοχή σας ήταν πολύτιμη μιας και οδηγηθήκαμε στην απόφαση να σταματήσουμε την συνεργασία με το πρότζεκτ».

Όποιο κι αν είναι το επόμενο βήμα του FN Meka πάντως, θα πρέπει να λάβει υπόψη την πολιτική ορθότητα, από την οποία δεν ξεφεύγει ούτε η εικονική πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από το Rolling Stone.