Μπείτε στο «The Car», οι Arctic Monkeys ανακοίνωσαν τον επόμενο δίσκο τους

Τελευταία φορά που ακούσαμε νέο υλικό από τους Arctic Monkeys το ημερολόγιο έδειχνε 2018 και ο Άλεξ Τέρνερ δοκίμαζε τις δυνάμεις του ως άλλος σύγχρονος Σερζ Γκενσμπούρ, στα κομμάτια του «Tranquility Base Hotel & Casino».

Τέσσερα χρόνια μετά, η παρέα του Άλεξ Τέρνερ δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει με τον έβδομο δίσκο της.

Το «The Car», λοιπόν, όπως θα λέγεται ο επερχόμενος δίσκος των Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου από την Domino. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο Τζέιμς Φορντ και αυτό ηχογραφήθηκε ανάμεσα σε Παρίσι και Λος Άντζελες.

Όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, ο νέος δίσκος «βρίσκει τους Arctic Monkeys να τρέχουν σε νέα και πολυτελή μουσικά μονοπάτια και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο πλούσιες και απολαυστικές ερμηνείες της καριέρας του Άλεξ Τέρνερ».

Ανάμεσα στα 10 κομμάτια του δίσκου, βρίσκουμε και το «I Ain’t Quite Where I Think I Am», το οποίο οι Arctic Monkeys έχουν ήδη παρουσιάσει ζωντανά σε εμφάνισή τους στην Ζυρίχη.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, η μπάντα από το Σέφιλντ δημοσίευσε και το tracklist και το εξώφυλλο του «The Car», για να προετοιμάζόμαστε μέχρι το πρώτο single.

Το εξώφυλλο του «The Car». Φωτ.: Domino

«The Car» tracklist:

«There’d Better Be A Mirrorball»

«I Ain’t Quite Where I Think I Am»

«Sculptures Of Anything Goes»

«Jet Skis On The Moat»

«Body Paint»

«The Car»

«Big Ideas»

«Hello You»

«Mr Schwartz»

«Perfect Sense»

Με πληροφορίες από το ΝΜΕ.