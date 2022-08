Οι Gogol Bordello έδωσαν κρυφή συναυλία στην Ουκρανία γιατί «η μουσική παραμένει μία πολύ ισχυρή δύναμη»

Από την αρχή της καριέρας τους, οι Gogol Bordello δεν έχουν πάψει να παίρνουν θέση για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Ήταν αδύνατον, λοιπόν, να μην κάνουν το ίδιο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία -άλλωστε, ο frontman της μπάντας Γιουτζίν Χατζ, κατάγεται από αυτήν και μεγάλωσε εκεί.

Νωρίτερα μέσα στην χρονιά, ο Χατζ ένωσε τις δυνάμεις του με τον Λες Κλέιπουλ των Primus, τον Σον Λένον, τον Στιούαρτ Κόπλαντ, που έχετε ακούσει ως ντράμερ των Police, τον Μπίλι Στρινγκς, αλλά και τον Σεργκέι Ριάμπτσεφ από την μπάντα του, για το κομμάτι «Man with the Iron Balls», που αναφέρεται στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα έσοδα του κομματιού να πηγαίνουν υπέρ της εμπόλεμης χώρας.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και μέρος των εσόδων από την τρέχουσα περιοδεία των Gogol Bordello θα προσφερθεί στην Ουκρανία.

Η gypsy punk κολεκτίβα δεν έμεινε, όμως, ούτε εκεί, μιας και έκανε μια στάση στην Ουκρανία, για να δώσει μία κρυφή συναυλία για τους Ουκρανούς στρατιώτες, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί που ακριβώς έγινε αυτή η εμφάνιση.

Ο Γιουτζίν Χατζ δήλωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να στηρίξουμε με την μπάντα μας τους πολεμιστές μας, τους υπερασπιστές μας, τους φύλακες των συνόρων μας και κάποιους πρόσφυγες -να τους στηρίξουμε μουσικά, ηθικά, πνευματικά. Η μουσική παραμένει μια πολύ ισχυρή δύναμη. Ένα πολύ σοβαρό όπλο άμυνας για τους ανθρώπους που εξαντλούνται και κουράζονται από τον πόλεμο χωρίς να έχουν επιλογή. Οι άνθρωποι της Ουκρανίας δεν κάνουν πίσω και προστατεύουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την δημοκρατία. Όλα όσα απολαύσατε μεγαλώνοντας απειλούνται αυτή την στιγμή στην Ουκρανία».

Exclusive: We watched @GogolBordello play a secret gig in Ukraine.

VICE World News was in attendance as the international punks and their Ukrainian-born frontman Eugene Hütz performed an exclusive set for soldiers at an undisclosed location. https://t.co/MefBXXzf9Z pic.twitter.com/q6EoBiEWVY

— VICE World News (@VICEWorldNews) August 24, 2022