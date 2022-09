Η Κέιτ Μπους επανακυκλοφορεί το «Running Up That Hill» σε CD single

Πολύ πριν τα μουσικά singles φτάσουν στα αυτιά μας ως ψηφιακές κυκλοφορίες στο Spotify ή ως βίντεο στο YouTube, κυκλοφορούσαν αρχικά στα λεγόμενα 45άρια, δηλαδή σε μικρούς δίσκους βινυλίου, μαζί με ένα ακόμα κομμάτι και αργότερα, ως CD single.

Την τελευταία, «ξεχασμένη» μορφή single επέλεξε ως φορμάτ η Κέιτ Μπους για να επανακυκλοφορήσει το «Running Up That Hill», το κομμάτι της, δηλαδή, που από την στιγμή που ακούστηκε στην τέταρτη σεζόν του «Stranger Things» πριν λίγο καιρό, δεν σταμάτησε να ακούγεται παντού έκτοτε, αλλά και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μετά την πρωτοφανή επιτυχία του.

To «Running Up That Hill» υπήρξε το βασικό single του δίσκου της Μπους «Hounds of Love» που κυκλοφόρησε το 1985, και στην single εκδοχή του, κυκλοφόρησε τότε σε βινύλιο, με b-side το κομμάτι «Under The Ivy».

Τώρα, 37 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, το «Running Up That Hill» κυκλοφορεί, λοιπόν, σε CD single και μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που το τραγούδι βγαίνει σε αυτή την μορφή. Σε αυτό, θα περιλαμβάνεται και το b-side της αυθεντικής κυκλοφορίας.

Όσοι πιστοί, λοιπόν, έχετε CD player, σπεύσατε.

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.