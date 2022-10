Μπιγιόνσε: Κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Summer Renaissance»

Δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Renaissance», η Μπιγιονσέ μοιράστηκε με τους θαυμαστές της το βίντεοκλιπ του τραγουδιού «Summer Renaissance».

Το βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Μαρκ Ρόμανεκ («Never Let Me Go», «Nine Inch Nails: Closer») είναι το πρώτο μουσικό κλιπ από τη νέα δισκογραφική δουλειά και χαρακτηρίζεται ως ένα διαφημιστικό «φιλμ» για την καμπάνια του οίκου κοσμημάτων Tiffany & Company με τίτλο «Lose Yourself in Love».

Στην αρχή, η Μπιγιονσέ «αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς την προσθήκη ειδικών εφέ δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να μην έχουν όρια στο ταξίδι ακρόασης της μουσικής» όπως αναφέρει μια ανακοίνωση που συνοδεύει την κυκλοφορία του «Renaissance». «Είναι μια ευκαιρία να γίνουμε ξανά ακροατές και όχι θεατές».

Το «Renaissance» είναι το έβδομο στούντιο LP της Μπιγιονσέ. Είναι επίσης η συνέχεια που περίμεναν οι θαυμαστές μετά το «Lemonade» με το οποίο η καλλιτέχνις έκανε την έκπληξη και κυκλοφόρησε το 2016.

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει το σινγκλ «Break My Soul» καθώς και τραγούδια για τα οποία συνεργάστηκε με τους Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, Drake κ.α.

Για το «Renaissance», η Μπιγιονσέ εργαζόταν επί τρια χρόνια εν μέσω πανδημίας. «Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ, μου επέτρεψε να αποκτήσω ένα μέρος όπου μπορώ να ονειρευτώ και να αποδράσω κατά τη διάρκεια μιας τρομακτικής εμπειρίας για όλο τον κόσμο», αναφέρουν τα Δελτία Τύπου για τον δίσκο. «Μου επέτρεψε να αισθάνομαι ελεύθερη και περιπετειώδης σε μια εποχή όπου ελάχιστα συνέβαιναν. Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος όπου δεν θα μπορούσα να κριθώ. Ένα μέρος να είμαι ελεύθερη από τις σκέψεις και την τελειότητα. Ένα μέρος να τσιρίξω, να αισθανθώ καλά. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι εξερεύνησης».

Με πληροφορίες από το Pitchfork