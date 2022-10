Οι Blink-182 επανενώνονται με τον Τομ Ντελόντζ και το ημερολόγιο δείχνει 2000

Τα τελευταία χρόνια, τα νέα που μαθαίναμε για τους Blink-182 είχαν να κάνουν κυρίως με το ότι ο Τομ ντε Λοντζ είχε αφιερωθεί στο κυνήγι…εξωγήινων κι ότι ο Τράβις Μπάρκερ παντρευόταν την Κάρτνεϊ Καρντάσιαν.

Όλα αυτά μέχρι χθες, οπότε και οι Blink-182 ανακοίνωσαν την επανένωσή τους με το κλασικό line up με το οποίο τους αγαπήσαμε, δηλαδή με μέλη τους Μαρκ Χόπους, Τομ Ντελόντζ και Τράβις Μπάρκερ, που θα βρεθούν και πάλι μαζί μετά από μία δεκαετία.

Το ποπ πανκ τρίο, που γνώρισε τις μέρες δόξας του στα τέλη των 90s και τις αρχές των 00s, ενώνοντας το νήμα του ήχου από μπάντες όπως οι Green Day και η Rancid ως ακολούθους όπως οι Sum 41 και η Αβρίλ Λαβίν, ετοιμάζεται λοιπόν να βγει σε διεθνή περιοδεία μέσα στο 2023 και τις εμφανίσεις τους θα ανοίγουν οι Turnstile.

Την ανακοίνωση έκανε με τον δικό της τρόπο η μπάντα με το παρακάτω βίντεο:

We had to come !!!! @blink182 pic.twitter.com/ftmvQI0Ija

— Travis Barker (@travisbarker) October 11, 2022