YouTube: Το τραγούδι «Every Breath You Take» των Police ξεπέρασε τις 1 δισ. αναπαραγωγές

Το μουσικό βίντεο για το δημοφιλές τραγούδι «Every Breath You Take» από το 1983 που ερμήνευσε πρώτα το βρετανικό ροκ συγκρότημα The Police, έχει ξεπεράσει τις 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο YouTube.

Το τραγούδι, που προστέθηκε στην πλατφόρμα το 2010, είναι το 225ο βίντεο που εντάσσεται στην ομάδα του καναλιού με τις δισ. αναπαραγωγές και το έβδομο βίντεο από τη δεκαετία του 1980 που επιτυγχάνει αυτό το σημαντικό γεγονός. Η μπαλάντα που έγραψε ο τραγουδιστής και στιχουργός του συγκροτήματος, Sting, κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος του τελευταίου άλμπουμ της μπάντας από το 1983 με τίτλο «Synchronicity».

Μια σκηνοθεσία του βρετανικού μουσικού ντουέτου Godley & Creme, το βίντεοκλιπ καταγράφει τα τρία μέλη των Police σε ασπρόμαυρο κάδρο με τον Sting στο κοντραμπάσο, τον Άντι Σάμερς στην κιθάρα και τον Στιούαρτ Κόπλαντ στα ντραμς.

Το 2019, το «Every Breath You Take» χαρακτηρίστηκε ως το τραγούδι που έχει ακουστεί τις περισσότερες φορές στα βραβεία BMI Pop, με 15 εκατ. αναπαραγωγές στο ραδιόφωνο. Το τραγούδι εντάχθηκε επίσης στην ομάδα εκείνων που είχαν δισ. αναπαραγωγές στο Spotify κατά τη διάρκεια του 2021, όταν ξεπέρασε τα 1 δισ. streams στην πλατφόρμα.

Οι Police είναι γνωστοί για επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα «Reggatta de Blanc» (1979), «Zenyatta Mondatta» (1980) και «Synchronicity». Το συγκρότημα έχει πουλήσει περισσότερους από 75 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και έλαβε δύο βραβεία Brit, ένα μουσικό βραβείο MTV και έξι Γκράμι – συμπεριλαμβανομένων αυτών σε κατηγορίες όπως «Καλύτερη pop ερμηνεία ντουέτου ή συγκροτήματος για το «Every Breath You Take». Το 2003, η μπάντα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το κανάλι των Police στο YouTube έχει πάνω από 1.5 εκατ. συνδρομητές και – σύμφωνα με την πλατφόρμα – το βίντεο του «Every Breath You Take» έχει μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο, περισσότερες από 300.000 αναπαραγωγές σε καθημερινή βάση.

Η δημοτικότητα του τραγουδιού συνεχίζει να διατηρείται λόγω της άδειας που αποκτούν άλλοι καλλιτέχνες για να κάνουν διασκευές στο «Every Breath You Take».

