Και το βραβείο Mercury 2022 πηγαίνει στη Little Simz

Μπορεί να μετρά σχεδόν μια δεκαετία ως περφόρμερ, πάντως, η Little Simz έκανε το «breakthrough» της με τον δίσκο «Grey Area» το 2019 και δικαίως πολλοί τη θεώρησαν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα του βρετανικού χιπ χοπ.

Τότε, η Νιγηριανής καταγωγής Λονδρέζα βρέθηκε υποψήφια για το βραβείο Mercury το οποίο τελικά δεν απέσπασε. Το έκανε, όμως, φέτος, μιας και το Mercury 2022 πήγε στη Little Simz για τον δίσκο της «Sometimes I Might Be Introvert».

Πρόκειται για τον δίσκο που ακούσαμε από τη Little Simz το 2021 και στον οποίο ο ήχος επεκτάθηκε πολύ πιο βαθιά στη μαύρη μουσική κληρονομιά και καθόλου τυχαία, βρέθηκε ψηλά στις λίστες με τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς.

Η 28χρονη ράπερ ήταν η μόνη από τους φετινούς υποψήφιους που βρισκόταν σε αυτή τη θέση για δεύτερη φορά.

Το βραβείο Mercury για το καλύτερο βρετανικό ή ιρλανδικό άλμπουμ συνοδεύει και χρηματικό έπαθλο ύψους 25.000 λιρών.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στο Eventim Apollo του Λονδίνου, όπου και έγινε η τελετή το βράδυ της Τρίτης, η Little Simz δεν έκρυψε την έκπληξή της και σχολίασε: «Είμαι πολύ συγκλονισμένη, είμαι πολύ ευγνώμων. Θεέ μου σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την οικογένειά μου εδώ, τους αγαπημένους μου εδώ. Θέλω να πω ένα τεράστιο “Ευχαριστώ” για αυτό το απίστευτο, απίστευτο βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδερφό μου και στενό μου συνεργάτη, τον Inflo. Δημιουργήσαμε αυτό το άλμπουμ μαζί. Υπήρχαν στιγμές στο στούντιο που δεν ήξερα αν θα τελείωνα αυτόν το δίσκο, είχα όλα αυτά τα συναισθήματα. Αλλά αυτός ήταν εκεί».

Η μουσικός απευθύνθηκε και στους υπόλοιπους υποψήφιους: «Όλοι εσείς είστε απίστευτοι, όλοι κάναμε απίστευτα άλμπουμ, όλοι αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων με τη μουσική μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, οπότε αυτό το βραβείο είναι πραγματικά για εμάς».

Με πληροφορίες από τον Guardian.