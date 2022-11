Τι κοινό έχουν το «Singin’ In The Rain» του Τζιν Κέλι και το «As It Was» του Χάρι Στάιλς;

Άλλα κομμάτια δεν έπαψαν να είναι δημοφιλή από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν και έπειτα κι άλλα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επιστρέφουν στην επικαιρότητα χρόνια μετά την κυκλοφορία τους (θυμάστε τι έγινε πριν λίγο καιρό με την Κέιτ Μπους και το «Running Up That Hill» όταν ακούστηκε στο «Stranger Things»).

Το streaming έχει κάνει εύκολη την πρόσβαση κάθε ακροατή σε έναν ωκεανό μουσικής που υπάρχει εκεί έξω. Αναρωτιέστε, όμως, ποτέ ποια είναι εκείνα τα κομμάτια περασμένων δεκαετιών που αντέχουν περισσότερο στον χρόνο και ακούγονται περισσότερο μέσω streaming;

Για να μην ψάχνεστε, τα επίσημα τσαρτ της Βρετανίας έψαξαν και συγκέντρωσαν σε μία λίστα το πιο στριμαρισμένο κομμάτι βάσει της χρονιάς κυκλοφορίας του για κάθε χρονιά από το 1952 έως σήμερα.

Πολλά από τα κομμάτια που βρέθηκαν στην κορυφή για τη χρονιά τους δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη, μιας και έχουν υπάρξει τεράστιες επιτυχίες, αν μελετήσει κάποιος προσεκτικά πάντως τη λίστα, θα βρει διάφορα «παράδοξα».

Για παράδειγμα, το «Don’t Stop Believin’» των Journey μπορεί να αποτελεί ένα κλασικό ροκ κομμάτι και να είναι το πιο στριμαρισμένο τραγούδι από το 1982 σύμφωνα με αυτή τη λίστα, πάντως, τη χρονιά που κυκλοφόρησε έφτασε μόλις στη θέση 62 των τσαρτ -σίγουρα βοήθησε πως στην πορεία το κομμάτι ακούστηκε σε σειρές όπως το «Sopranos» και το «Glee». Ξεπέρασε μάλιστα τεράστια hits της ίδιας χρονιάς όπως το «Come On Eileen» των Dexys Midnight Runners και το «Eye of the Tiger» των Survivor.

Η τέχνη του sampling στο χιπ χοπ είναι επίσης ένας τρόπος να αποκτήσει παλαιότερη μουσική μία δεύτερη ζωή. Κάτι τέτοιο συνέβη κι όταν ο Κάνιε Γουέστ χρησιμοποίησε το «I Got A Woman» του Ρέι Τσαρλς στο «Gold Digger» και κάπως έτσι, είναι το πιο στριμαρισμένο κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1954.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τα πιο στριμαρισμένα κομμάτια που κυκλοφόρησαν ανά χρονιά τα τελευταία 50 χρόνια:

1950s

O «Βασιλιάς του ροκ εν ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ. Φωτ.: AP Photo/Gene Herrick

1952 – «Singin’ In The Rain» – Τζιν Κέλι

1953 – «That’s Amore» – Ντιν Μάρτιν

1954 – «I’ve Got A Woman» – Ρέι Τσαρλς

1955 – «Tutti Frutti» – Λιτλ Ρίτσαρντ

1956 – «I Walk The Line» – Τζόνι Κας

1957 – «Jailhouse Rock» – Έλβις Πρίσλεϊ

1958 – «Johnny B. Goode» – Τσακ Μπέρι

1959 – «Put Your Head On My Shoulder» – Πολ Άνκα

1960s

Πολλοί συμφώνησαν με τον Μάρβιν Γκέι που κάποτε έλεγε μαζί με την Τάμι Τερέλ «Ain’t No Mountain High Enough». Φωτ.: AP Photo, File

1960 – «At Last» – Έτα Τζέιμς

1961 – «Stand By Me» – Μπεν Ε. Κινγκ

1962 – «Cry To Me» – Σόλομον Μπερκ

1963 – «Be My Baby» – Ronettes

1964 – «My Girl» – The Temptations

1965 – «I Can’t Help Myself» – Four Tops

1966 – «Paint It Black» – Rolling Stones

1967 – «Ain’t No Mountain High Enough» – Μάρβιν Γκέι & Τάμι Τερέλ

1968 – «(Sittin’ On The) Dock Of The Bay» – Ότις Ρέντινγκ

1969 – «Here Comes The Sun» – The Beatles

1970s

Ο Έλτον Τζον (άναυδος). Φωτ.: AP Photo, File

1970 – «Your Song» – Έλτον Τζον

1971 – «Take Me Home Country Roads» – Τζον Ντένβερ

1972 – «Tiny Dancer» – Έλτον Τζον

1973 – «Jolene» – Ντόλι Πάρτον

1974 – «Sweet Home Alabama» – Lynyrd Skynyrd

1975 – «Bohemian Rhapsody» – Queen

1976 – «Go Your Own Way» – Fleetwood Mac

1977 – «Dreams» – Fleetwood Mac

1978 – «September» – Earth Wind & Fire

1979 – «Don’t Stop Me Now» – Queen

1980s

Θα μπορούσε να λείπει το «Bohemian Rhapsody» των Queen από μια τέτοια λίστα; Φωτ.: AP Photo/Marco Arndt, File

1980 – «Another One Bites The Dust» – Queen

1981 – «Don’t Stop Believin’» – Journey

1982 – «Africa» – Toto

1983 – «Sweet Dreams (Are Made Of This)» – Eurythmics

1984 – «Wake Me Up Before You Go Go» – Wham

1985 – «Summer Of ’69» – Μπράιαν Άνταμς

1986 – «Livin’ On A Prayer» – Bon Jovi

1987 – «I Wanna Dance With Somebody» – Γουίτνεϊ Χιούστον

1988 – «Everywhere»- Fleetwood Mac

1989 – «We Didn’t Start The Fire»- Billy Joel

1990s

«Smells Like Teen Spirit». Φωτ.: Charles Peterson

1990 – «Thunderstruck» – AC/DC

1991 – «Smells Like Teen Spirit» – Nirvana

1992 – «Creep» – Radiohead

1993 – «What Is Love?» – Haddaway

1994 – «Juicy» – The Notorious B.I.G

1995 – «Wonderwall» – Oasis

1996 – «No Diggity» – Blackstreet Ft. Dr Dre

1997 – «Bitter Sweet Symphony» – The Verve

1998 – «Iris» – Goo Goo Dolls

1999 – «No Scrubs» – TLC

2000s

Κάποιοι δεν σταμάτησαν να ακούνε το «Lose Yourself» του Έμινεμ το 2002. Φωτ.: AP Photo/Gary Malerba

2000 – «Dancing In The Moonlight» – Toploader

2001 – «How You Remind Me» – Nickelback

2002 – «Lose Yourself» – Έμινεμ

2003 – «Mr Brightside» – The Killers

2004 – «Let Me Love You» – Μάριο

2005 – «I Bet You Look Good On The Dancefloor» – Arctic Monkeys

2006 – «Naïve» – The Kooks

2007 – «Fluorescent Adolescent» – Arctic Monkeys

2008 – «I’m Yours» – Τζέισον Μραζ

2009 – «Party In The USA» – Miley Cyrus

2010s

Πολλοί φαίνεται πως έκλαψαν τραγουδώντας «Nevermind, I’ll find someone like you» σαν την Αντέλ. Φωτ.: Matt Sayles/Invision/AP, File

2010 – «Love The Way You Lie» – Έμινεμ Ft. Ριάνα

2011 – «Someone Like You» – Αντέλ

2012 – «Let Her Go» – Passenger

2013 -« Riptide» – Vance Joy

2014 – «Thinking Out Loud» – Εντ Σίραν

2015 – «Cheap Thrills» – Sia

2016 – «Say You Won’t Let Go» – Τζέιμς Άρθουρ

2017 – «Shape Of You» – Εντ Σίραν

2018 – «Someone You Loved» – Λούις Καπάλντι

2019 – «Dance Monkey» – Tones & I

2020s

Και ο Εντ Σίραν δίνει το παρόν. Φωτ.: AP Photo/Joel Ryan

2020 – «Head & Heart» – Τζόελ Κόρι Ft. MNEK

2021 – «Bad Habits» – Εντ Σίραν

2022 – «As It Was» – Χάρι Στάιλς

Με πληροφορίες από το BBC.