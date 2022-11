Οι Everything But The Girl επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, 24 χρόνια μετά

Περισσότερο από δύο δεκαετίες κυκλοφορίας του τελευταίου τους άλμπουμ, οι Everything But The Girl ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν νέα δισκογραφική δουλειά η οποία θα είναι έτοιμη την άνοιξη του 2023.

Το ποπ ντουέτο από τη Βρετανία και παντρεμένο ζευγάρι Τρέισι Θορν και Μπεν Ουάτ, ποτέ δεν «παραιτήθηκε» από τη μουσική βιομηχανία αλλά επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει άλλο άλμπουμ από το «Temperamental» του 1999. Μόνο το 2008, δημιούργησαν έναν δίσκο με επιτυχίες τους το οποίο ονομάστηκε «The 90s Collection».

Συγκεκριμένα η Θορν έγραψε πριν από μερικές ώρες στον λογαριασμό της στο Twitter ότι μαζί με τον Ουάτ επέστρεψαν στη δημιουργία μουσικής ως Everything But The Girl. «Πίστεψα ότι θα θέλατε να μάθετε ότι ο Μπεν κι εγώ έχουμε γράψει ένα νέο άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσει την επόμενη άνοιξη».

Just thought you’d like to know that Ben and I have made a new Everything But The Girl album. It’ll be out next spring 😍@ben_watt@ebtg

— Tracey Thorn (@tracey_thorn) November 2, 2022