Η ροκ Ντόλι Πάρτον και 5 ακόμα στιγμιότυπα από το φετινό Rock and Roll Hall of Fame

Η μακρά λίστα των μελών του Rock and Roll Hall of Fame μεγάλωσε λίγο ακόμα και φέτος, στην 37η τελετή του θεσμού, στον οποίο, τιμούνται ονόματα της μουσικής αφρόκρεμας για τη συνολική προσφορά τους (αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 25 χρόνια από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά).

Η φετινή τελετή, που έλαβε χώρα το Σάββατο 5/11 στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες είχε από κάντρι μέχρι χέβι μέταλ, πολλή δεκαετία του ‘80 και ως είθισται, τις απαραίτητες εκπλήξεις.

Τα παρακάτω 6 στιγμιότυπα, πάντως, είναι αυτά που κρατάμε περισσότερο από την «τάξη του 2022» του Rock and Roll of Fame:

Κι αν είναι ροκ, την Ντόλι Πάρτον μην τη φοβάσαι

«Είμαι ροκ σταρ τώρα!» είπε η μεγάλη κυρία της κάντρι, με δερμάτινο outfit και μια ηλεκτρική κιθάρα περασμένη στον ώμο. Πριν μερικούς μήνες, οπότε και ανακοινώθηκε πως θα μπει στο Hall of Fame, η Ντόλι Πάρτον είχε υποστηρίξει πως δεν έχει κάνει αρκετά για να δικαιούται μία θέση σε έναν ροκ εν ρολ θεσμό (που βέβαια, ούτως ή άλλως δεν έχει υπάρξει τόσο αυστηρός με το genre). Για να λάβει, όμως, τη θέση της «και με τη βούλα», η Πάρτον ετοίμασε και έχει στα σκαριά ένα ροκ άλμπουμ, όπως ανακοίνωσε κατά την εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame, παίζοντας μάλιστα το κομμάτι «Rocking». Και για το κλείσιμο, φώναξε μερικούς φίλους της στη σκηνή, όπως την Pink (που την προλόγισε κιόλας), την Άνι Λένοξ, τη Σέριλ Κρόου, την Μπράντι Κάρλαϊλ και τον Σάιμον Λε Μπον για να τραγουδήσουν το «Jolene».

Οι Duran Duran μείον έναν Τέιλορ

Ήρθε και για τους «γόηδες» των 80s η ώρα να γίνουν μέρος του θεσμού, έστω κι αν αυτό το κομμάτι της βραδιάς έκρυβε και μια πικρία. Οι Duran Duran ανέβηκαν στη σκηνή μετρώντας έναν Τέιλορ λιγότερο. Η εξήγηση ήρθε μετά από λίγο, οπότε και ο frontman τους, Σάιμον Λε Μπον, διάβασε ένα γράμμα από τον πάλαι ποτέ κιθαρίστα της μπάντας, Άντι Τέιλορ, στο οποίο αποκάλυπτε πως βρίσκεται στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου του προστάτη. Ένας ακόμα λόγος για να πάρουν οι Duran Duran το πιο θερμό χειροκρότημα.

Sweet dreams (are made of Eurythmics)

Δεκαετίας ‘80 συνέχεια, με ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ντουέτα της, που δεν είναι άλλο από τους Eurythmics. Με ασορτί δερμάτινα σακάκια, Άνι Λένοξ και Ντέιβ Στιούαρτ έπαιξαν μερικά κομμάτια που υπενθύμισαν γιατί απέκτησαν μια θέση στο Hall of Fame, αφού πρώτα ο Edge των U2 ανέλαβε να κάνει την εισαγωγή τους.

Hello, κι ο Λάιονελ Ρίτσι ήταν εκεί

Και μάλιστα, είχε μαζί του και τον πανταχού παρόντα Ντέιβ Γκρολ. Θα ήταν έγκλημα για τον Λάιονελ Ρίτσι να μην τραγουδήσει σε μία τέτοια περίσταση το «Hello», γι’ αυτό και ξεκίνησε το ποτ πουρί του για τη βραδιά με την αιώνια επιτυχία του, για να συνεχίσει με το «All Night Long» αλλά και το «Easy» των Commodores, οπότε και στη σκηνή ανέβηκε και ο αρχηγός των Foo Fighters.

His name is…Έμινεμ

Και οι ρίμες χωράνε στο Hall of Fame, γι’ αυτό και το βαρύ πυροβολικό του χιπ χοπ κατέλαβε για λίγο το Microsoft Theater του Λος Άντζελες για όλους τους σωστούς λόγους. Ο Dr. Dre ανέλαβε να προλογίσει την ένταξη του πιο γρήγορου ράπερ του κόσμου, που δεν είναι άλλος από τον Έμινεμ. Το σετ του, πέρα από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, είχε και γκεστ κάποιους συνήθεις ύποπτους -για την ακρίβεια, τον Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith αλλά και τον Εντ Σίραν που βοήθησαν τον κατά κόσμον Μάρσαλ Μπρους Μάδερς στο «Lose Yourself» και το «Stan» αντίστοιχα.

Λίγος Ρομπ Χάλφορντ πάντα κάνει καλό

«Δεν θέλω να ακούω ότι το ροκ εν ρολ έχει πεθάνει, γιατί δεν έχει» είπε ο Άλις Κούπερ κατά την εισαγωγή των Judas Priest, που έφεραν τη μέταλ νότα στη βραδιά. Κυρίως, όμως, έφεραν ένα ηχηρό μήνυμα από τον τραγουδιστή τους, Ρομπ Χάλφορντ, που υπήρξε αφοπλιστικός: «Είμαι ο γκέι τύπος στην μπάντα. Η κοινότητα του χέβι μέταλ είναι συμπεριληπτική, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Όλα έχουν να κάνουν με τη δύναμη και το συναίσθημα, την αφοσίωση και την αγάπη».