«I Will Always Love You»: Πώς μια μπαλάντα από τα 90s γοήτευσε τον κόσμο

Η ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον στο τραγούδι «I Will Always Love You» δεν ήταν απλά επιτυχημένη, αλλά αποτέλεσε πολιτισμικό φαινόμενο.

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1992 ως πρώτο σινγκλ του άλμπουμ «The Bodyguard: Original Soundtrack Album» με τραγούδια που ακούστηκαν στην ταινία «Ο Σωματοφύλακας» («The Bodyguard»). Έφτασε στην κορυφή τις λίστας με τα 100 καλύτερα τραγούδια του Billboard και παρέμεινε εκεί για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, κέρδισε δύο βραβεία Γκράμι.

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, παραμένει το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα ερμηνεύτρια. Όμως το σάουντρακ της ταινίας με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Κόστνερ, Γουίτνεϊ Χιούστον, Γκάρι Κεμπ περιλάμβανε κι άλλες επιτυχίες όπως τα «I’m Every Woman» και «I Have Nothing» και κατάφερε να πωλήσει 45 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το τραγούδι γράφτηκε και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε το 1973 από την Ντόλι Πάρτον και ήταν αφιερωμένο στον πρώτο μέντορα της Πάρτον, Πόρτερ Βάγκονερ. Η εκδοχή της Πάρτον κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τα καλύτερα κάντρι τραγούδια στις ΗΠΑ και η ίδια πάντα μιλούσε με καλά λόγια για το πώς η Χιούστον μετέτρεψε το τραγούδι σε δυναμική μπαλάντα.

Η ερμηνεία της Χιούστον στο τραγούδι γοήτευσε τον κόσμο επειδή αναμειγνύει εκπληκτική τεχνική ως προς την ενορχήστρωση και τα φωνητικά με μια «εγκάρδια» ανάγνωση των στίχων της Πάρτον. Μάλιστα, σύμφωνα με καθηγητές φωνητικής που μίλησαν στο BBC, πρόκειται για «μια από τις πιο σημαντικές ερμηνείες της γενιάς μας».

Το «I Will Always Love You» παραμένει το σίνγκλ της Χιούστον με τις περισσότερες πωλήσεις, αλλά η ίδια είχε ήδη απολαύσει νωρίτερα παγκόσμια επιτυχία. Μεταξύ του 1985 και 1987, σημείωσε ρεκόρ στη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια. Κι αυτό με επιτυχίες όπως οι «Saving All My Love for You», «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) και «So Emotional» που βρέθηκαν στην πρώτη θέση για αρκετές εβδομάδες.

Αποδοκιμασίες από την R&B και χιπ-χοπ σκηνή

Η ικανότητα της Χιούστον να τραγουδάει ποπ, σόουλ, ροκ, R&B και χορευτική μουσική ήταν κάτι που σε παλαιότερες δεκαετίες δεν το συναντούσε κανείς εύκολα. Όμως δεν σημαίνει ότι η ίδια ήταν απαραίτητα δημοφιλής γι’αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 1989 αποδοκιμάστηκε από το κοινό κατά τη διάρκεια των βραβείων Soul Train Awards, μια τελετή που αναγνώριζε τους καλλιτέχνες της σόουλ, R&B και χιπ-χοπ.

Αυτού του είδους οι κριτικές υποχώρησαν σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες δεκαετίες καθώς ο αντίκτυπός της στην μουσική έγινε σαφής.

Πάνω από μια δεκαετία μετά τον θάνατό της, η θέση της Χιούστον στην ιστορία της μουσικής είναι εξασφαλισμένη. Αναμφίβολα, η δουλειά της Χιούστον σε τραγούδια όπως το «I Will Always Love You» συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες όλου του φάσματος.

Με πληροφορίες από το BBC