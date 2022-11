Γιατί η Μαράια Κάρεϊ δεν είναι η «βασίλισσα των Χριστουγέννων»

Ένα δικαστήριο της Αμερικής τάχθηκε υπέρ της Ελίζαμπεθ Τσαν, εμποδίζοντας την προσπάθεια της Μαράια Κάρεϊ να αναγνωρίζεται πλέον ως η «Μοναδική Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η αίτηση της Μαράια Κάρεϊ για να κατοχυρωθεί με αυτό το ψευδώνυμο απορρίφθηκε από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Tο ψευδώνυμο θα έδινε στην Κάρεϊ το νόμιμο δικαίωμα να εμποδίσει άλλους από τη χρήση αυτού του τίτλου στη μουσική και τα προϊόντα που πουλάει με ως μέρος της επωνυμίας της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια απέτυχε επίσης στην προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τις συντομογραφίες «QOC» και «Princess Christmas».

Το όνομα της Κάρεϊ έχει γίνει συνώνυμο με την εορταστική περίοδο, από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι «All I Want for Christmas Is You» από το 1994. Έχοντας συμπληρώσει 28 χρόνια από την κυκλοφορία του, το κλασικό -πλέον- Χριστουγεννιάτικο τραγούδι έφτασε το 2020 στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ με τα καλύτερα σίνγκλ.

Η Τσαν είναι γνωστή για το γεγονός ότι ερμηνεύει αποκλειστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το 2018, το περιοδικό The New Yorker την ονόμασε «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» κι αυτό γιατί κάθε χρόνο επί μια δεκαετία, κυκλοφορούσε άλμπουμ με τραγούδια γι αυτή την εορταστική περίοδο. Η τραγουδίστρια κατέκρινε την Κάρεϊ επειδή η δεύτερη προσπάθησε να «κερδίσει» τα Χριστούγεννα.

«Αισθάνομαι ότι κανείς δεν πρέπει να γίνεται συνώνυμο των Χριστούγεννων με τον τρόπο που το επιδιώκει η Μαράια», είπε η Τσαν σε συνέντευξή της στον ιστότοπο Variety που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από το BBC