Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία: «Σάρωσε» η Τέιλορ Σουιφτ με έξι αγαλματίδια – Τα συγκινητικά αφιερώματα

Η Τέιλορ Σουίφτ στέφθηκε νικήτρια της τελετής απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων (American Music Awards – AMAs) που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη σκηνή του Microsoft Theater στο Λος Άντζελες.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια/τραγουδοποιός κέρδισε συνολικά έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς». Ο Bad Bunny, καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες (8 συνολικά), έλαβε μόλις δύο βραβεία όπως και οι Μπιγιονσέ, Χάρι Στάιλς, BTS, Μόργκαν Γουόλεν, Κέντρικ Λαμάρ.



Η βραδιά ήταν επίσης γεμάτη αφιερώματα σε τιτάνες της μουσικής βιομηχανίας. Ο Σμόουκι Ρόμπινσον υποδέχθηκε στη σκηνή τον – ήδη βραβευμένο με AMA- Λάιονελ Ρίτσι. Μετά από ένα βίντεο – αφιέρωμα, ο Ρίτσι ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους και τον μάνατζέρ του κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του μιλώντας για την καριέρα του στη μουσική που μετρά πολλά χρόνια.



Στη συνέχεια, οι Στίβι Γουόντερ και Τσάρλι Πουθ ερμήνευσαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ρίτσι όπως οι «Say You, Say Me», «Easy», «Brick House» και τέλος το «We Are the World». Στο τελευταίο τραγούδι, τους συνόδευσαν οι Μελίσα Έθεριτζ, Yola, Τζίμι Άλεν κλπ.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός και κωμικός Γουέιν Μπρέιντι. Η Pink απέτισε φόρο τιμής στην Ολίβια Νιούτον – Τζον με μια δυναμική ερμηνεία του τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You». Λίγο νωρίτερα, η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta και η ράπερ Μίσι Έλιοτ ερμήνευσαν το τραγούδι «Lobby».

Η βασίλισσα της κάντρι Κάρι Άντεργουντ έκανε την εμφάνισή της από ψηλά τραγουδώντας το «Crazy Angels» για να δώσει τη σκυτάλη στην Cardi B.

Με πληροφορίες από το USA Today