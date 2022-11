Αυτή τη στιγμή η Μπίλι Άιλις βρίσκεται σε ένα δωμάτιο και ετοιμάζει τον επόμενο δίσκο της

Τα τελευταία 6 χρόνια, η Μπίλι Άιλις στέκεται μπροστά από την κάμερα του Vanity Fair και δίνει κάθε χρόνο την ίδια συνέντευξη. Ναι, το περιοδικό της κάνει τις ίδιες ερωτήσεις κάθε χρονιά και η Άιλις κάθε φορά απαντάει ούσα 365 μέρες σοφότερη.

Στη φετινή, λοιπόν, εκδοχή της συνέντευξης, ο Άιλις ερωτήθηκε μεταξύ άλλων αν βλέπει συχνά τον αδερφό της Φινέας και εκείνη απάντησε: «Βλέπουμε ο ένας τον άλλο συνέχεια, έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε και πάλι μουσική. Μόλις μπήκαμε στη διαδικασία του να κάνουμε ένα άλμπουμ, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι».

Ως γνωστόν, η Μπίλι Άιλις και ο Φινέας είναι αχώριστοι δημιουργικά από την αρχή της καριέρας της ποπ σταρ-φαινόμενο, μιας και γράφουν μαζί όλα τα κομμάτια της.

Η 20χρονη δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά της, πάντως, έχουμε κάθε λόγο να την περιμένουμε με ενθουσιασμό, μιας και οι δύο ως τώρα δίσκοι της, το ντεμπούτο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019) αλλά και το περσινό «Happier Than Ever» απέδειξαν πως άξιζαν τον κόπο και με το παραπάνω.

Με πληροφορίες από το Vanity Fair.