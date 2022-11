The Rolling Stones: Έρχεται νέο άλμπουμ με συνεργασίες – έκπληξη

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της περιοδείας για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι The Rolling Stones αναμένεται να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ της sold out συναυλίας τους στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, το διπλό άλμπουμ θα ονομαστεί «Grrr Live!». Με αυτό τον τρόπο το δημοφιλές συγκρότημα κάνει μια αναφορά στη συλλογή με τα καλύτερα τραγούδια του που κυκλοφόρησε νωρίτερα, με τίτλο «Grrr!».

Το «Grrr Live!» θα περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα ερμήνευσε το συγκρότημα στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ. Οι καλεσμένοι σε εκείνη τη συναυλία από τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν πολλοί: από τη Lady Gaga που συνόδευσε τους Stones στο τραγούδι «Gimme Shelter», και τους Τζον Μέγιερ και Γκάρι Κλαρκ Τζ. στο «Going Down», μέχρι τους The Black Keys στο «Who Do You Love?» και τον Μπρους Σπρίνγκστιν στο «Tumbling Dice».

Το σόου μεταδόθηκε τηλεοπτικά και on demand το 2012, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο μέχρι σήμερα για παραπάνω προβολή. Το «Grrr Live!» θα κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου του 2023. Το live άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία σε μορφές 3LP και 2CD.

Εκτός όμως από παλαιότερες επιτυχίες, ο δίσκος θα περιλαμβάνει τρία επιπλέον τραγούδια τα οποία θα συμπεριληφθούν στο συνοδευτικό DVD μαζί με μια διασκευή του «Respectable» στο οποίο συμμετέχει ο Τζον Μέγιερ.

Με πληροφορίες από το Rolling Stone