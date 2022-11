Πέθανε η Κριστίν Μακβί, τραγουδίστρια των Fleetwood Mac

Η τραγουδίστρια και στιχουργός Κριστίν Μακβί, μέλος του βρετανο-αμερικανικού συγκροτήματος Fleetwood Mac, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Facebook.

Το συγκρότημα Fleetwood Mac — η ονομασία του οποίου προέρχεται από τα επώνυμα των ιδρυτών, του μπασίστα Τζον Μακβί και του ντράμερ Μικ Φλίτγουντ — δημιουργήθηκε το 1967, αλλά με την πάροδο των ετών έγιναν προσθαφαιρέσεις μελών.

Η Κριστίν Πέρφεκτ γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1943 στη νοτιοδυτική Αγγλία. Εντάχθηκε στους Fleetwood Mac το 1970, δύο χρόνια μετά τον γάμο της με τον Τζον Μακβί (σ.σ. επέλεξε να κρατήσει το επώνυμό του). Το ζευγάρι χώρισε το 1976, αφού η Κριστίν ερωτεύτηκε έναν τεχνικό φωτισμού, αλλά διατήρησε επαγγελματική σχέση.

Το άλμπουμ «Rumours» (κυκλοφόρησε το 1977), το οποίο πούλησε περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα και είναι ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στα χρονικά, ηχογραφήθηκε την περίοδο του χωρισμού του ζευγαριού.

Η Κριστίν Μακβί κυκλοφόρησε φέτος ένα σόλο άλμπουμ με τον τίτλο «Songbird».

Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι η Κριστίν Μακβί άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο, ύστερα από σύντομη ασθένεια. «Θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Κριστίν στις καρδιές τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και μιας αξιοσέβαστης μουσικού που αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο», υπογραμμίζεται.

Το άλμπουμ «Rumours» περιελάμβανε τις επιτυχίες «Don’t Stop (Thinking About Tomorrow)», «Go Your Own Way», «The Chain», «You Make Loving Fun» και «Gold Dust Woman». Διατήρησε μια θέση στο αμερικανικό μουσικό τσαρτ «Billboard 200» για συνολικά 134 εβδομάδες και επί 31 εβδομάδες ήταν στην κορυφή.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Fleetwood Mac στο Twitter, αναφέρεται ότι η Κριστίν Μακβί ήταν «πραγματικά μοναδική στο είδος της, ξεχωριστή και ταλαντούχα πέρα από κάθε μέτρο». «Ήταν η καλύτερη μουσικός που θα μπορούσε να έχει κάποιος στο συγκρότημα και η καλύτερη φίλη που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε στη ζωή του. Θα λείψει πολύ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters

