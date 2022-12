Τα καλύτερα μουσικά βιβλία του 2022 σύμφωνα με το Pitchfork

Το να γράψει κανείς καλή μουσική είναι μία τέχνη, το να γράψει βέβαια κάποιος καλά για μουσική μία άλλη.

Πέρα από τα διάφορα μουσικά άρθρα και κριτικές που διαβάσαμε μέσα στη χρονιά, υπήρξαν και μουσικά βιβλία που ξεχώρισαν για το γράψιμό τους, την επινοητικότητα και το επίκαιρο του θέματός τους, αλλά και για την έρευνα που έκρυβαν πολλές φορές από πίσω.

Το Pitchfork, έχοντας μπει σε τροχιά αναδρομής για τη χρονιά που φεύγει, δημοσίευσε μία λίστα με 15 κορυφαία μουσικά βιβλία που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2022, σύμφωνα με τους συντάκτες του.

Και η λίστα έχει κάτι για όλους: από μία μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στον Νικ Κέιβ και τον Ιρλανδό δημοσιογράφο Σιν Ο’Χάγκαν μέχρι μία συλλογή από κείμενα γραμμένα από γυναίκες κριτικούς σε επιμέλεια της Κιμ Γκόρντον των Sonic Youth και τη Σινίντ Γκλίσον και από βιβλία για τη γυναικεία και την queer country μέχρι μελέτες για τη σημασία των γυναικών φανς στη δημιουργία του ίντερνετ όπως το ξέρουμε.

Αυτά, λοιπόν, είναι τα 15 καλύτερα μουσικά βιβλία για το 2022 σύμφωνα με το Pitchfork:

Τομ Μπρέιχαν – «The Number Ones: Twenty Chart-Topping Hits That Reveal the History of Pop Music»

Νικ Κέιβ και Σιν Ο’Χάγκαν – «Faith, Hope and Carnage»

Νταν Τσάρνας – «Dilla Time: The Life and Afterlife of J Dilla»

Τζο Κοσκαρέλι – «Rap Capital: An Atlanta Story»

Σινίντ Γκλίσον και Κιμ Γκόρντον – «This Woman’s Work: Essays on Music»

Σάνα Γκόλντι-Περστσμπάτσερ – «Queer Country»

Μάθιου Γκούντι – «Needles and Plastic: Flying Nun Records, 1981–1988»

Χούα Χσου – «Stay True»

Μαρίσα Ρ. Μος – «Her Country: How the Women of Country Music Became the Success They Were Never Supposed to Be»

Τζιμ Ρούλαντ – «Corporate Rock Sucks: The Rise and Fall of SST Records»

Ντάνιελ Σμιθ – «Shine Bright: A Very Personal History of Black Women in Pop»

Πάτι Σμιθ – «A Book of Days»

Κέιτλιν Τίφανι – «Everything I Need I Get from You: How Fangirls Created the Internet as We Know It»

Ρίκι Τάκερ – «And the Category Is…: Inside New York’s Vogue, House, and Ballroom Community»

Αλεξάντρα Τ. Βάσκεζ – «The Florida Room»

Με πληροφορίες από το Pitchfork.