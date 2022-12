Release Athens 2023: Οι Nightwish έρχονται στις 7 Ιουνίου στην πλατεία Νερού

Οι Nightwish έρχονται αυτό το καλοκαίρι για μια συναυλία στην Αθήνα. Το μουσικό φεστιβάλ Release Athens υποδέχεται το βραβευμένο Φινλανδικό συγκρότημα συμφωνικής metal την Τετάρτη 7 Ιουνίου του 2023, στην Πλατεία Νερού.



Ο δημιουργός της μπάντας Τουόμας Χολοπάινεν και τα υπόλοιπα μέλη, θα παρουσιάσουν ένα σετ τραγουδιών από την καριέρα τους που ξεκίνησε το 1996 στην πόλη Κίτεε.

Η μπάντα θεωρείται μια από τις κυριότερες δημιουργούς του είδους της συμφωνικής metal, στο οποίο εντάσσονται κι άλλα συγκροτήματα όμως οι Epica, After Forever και Visions of Atlantis. Εκτός από τα CD singles, το EP και τα DVDs, οι Nightwish έχουν κυκλοφορήσει 9 στούντιο άλμπουμ και 6 live αλμπουμ. Η μουσική τους έχει περιγραφεί ως «κινηματογραφική, “βαριά”, με τα πλήκτρα και τα έγχορδα να δημιουργούν μια γκόθικ ατμόσφαιρα». Επιπλέον, είναι γνωστοί για το είδος των power metal, folk metal και gothic metal που έχουν τα τραγούδια τους. Η μουσική τους προσέγγιση είναι επική, θεατρική και οπερατική.

Οι Nightwish είναι το τρίτο συγκρότημα της Φινλανδίας με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων (περίπου 900,000 αντίτυπα). Επιπλέον, το γκρουπ είναι το πιο διάσημο της χώρας του σε παγκόσμιο επιπεδο πουλώντας περισσότερους από 9 εκατομμύρια δίσκους και λαμβάνοντας πάνω από 60 χρυσά και πλατινένια βραβεία, έχοντας κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ που ανέβηκαν στην κορυφή των τσαρτ και 13 σίνγκλ που κατέκτησαν την πρώτη θέση. Στις 26 Οκτωβρίου του 2018, εντάχθηκαν στο φινλανδικό Music Hall of Fame.

GREECE!! 🇬🇷 We have just announced a show at the @ReleaseAthens Festival next year. We’ll perform on the 7th of June. See you there! 🔥

👉 https://t.co/ARaP0jsWxo pic.twitter.com/2P3mhfRB5e

— Nightwish (@NightwishBand) December 5, 2022