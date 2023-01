Νικ Κέιβ: Έρχεται νέο άλμπουμ μέσα στο 2023;

Ο Νικ Κέιβ συνηθίζει να ανακοινώνει κάποια είδηση σχετικά με την επαγγελματική του πορεία, μέσα από το newsletter/μπλογκ του «The Red Hand Files».

Στην πρόσφατη ανάρτηση, ο Αυστραλός τραγουδιστής/τραγουδοποιός, συνθέτης, ποιητής και ηθοποιός έγραψε ότι επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο άλμπουμ με τους Bad Seeds που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2203. «Είναι και καλά αλλά και άσχημα νέα. Καλά νέα επειδή ποιος δεν θα ήθελε να ακούσει νέα δισκογραφική δουλειά από το συγκρότημά μας; Άσχημα νέα επειδή θα πρέπει να γράψουμε τον δίσκο. Ξεκίνησα τη διαδικασία στις στις 9 το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Έχει περάσει μια εβδομάδα και έγραψα κάτι, αλλά δεν είναι τόσο καλό, μπορεί όμως και να είναι. Υπάρχει ένα είδος μελαγχολίας, μακροχρόνιο και προβλέψιμο», αναφέρει.

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι Νικ Κέιβ & The Bad Seeds κυκλοφόρησαν κάποιο άλμπουμ. Το «Ghosteen» ήρθε το 2019 και τη συνέχεια του αποτέλεσε το B-Sides & Rarities Part II από το 2021.

Από τότε, ο Κέιβ έχει κάνει σόλο κάποιες συνεργασίες, όπως αυτή με τον Γουόρεν Έλις.

Το 2015, ο 15χρονος γιος του Κέιβ, Άρθρουρ, πέθανε μετά από πτώση από βράχο, στην Αγγλία. Ο τραγουδοποιός κυκλοφόρησε πρόσφατα τα απομνημονεύματά του «Faith, Hope and Carnage», βασισμένα σε 40 ώρες συνεντεύξεων με τον δημοσιογράφο Σον Ο’ Χάγκαν ώστε να μιλήσει για το πένθος αλλά και πόσο τον βοηθά η τέχνη, στον απόηχο στον ξαφνικό θάνατο του αγοριού. Τον Μάιο του 2022, ο Κέιβ «έχασε» και τον μεγάλο του γιο, Τζέθρο Λάζενμπι.

Πέρυσι, ο Κέιβ παρουσίασε μια νέα σειρά από κεραμικά γλυπτά μαζί με τον Μπραντ Πιτ, στο Sara Hildén Art Museum της Φινλανδίας. Ο animated τραγουδοποιός συμπρωταγωνίστησε, επίσης, στην τηλεοπτική σειρά «Before They Were Gods» και εμφανίστηκε στην ταινία «The Electrical Life of Louis Wain» από το 2021.

