«It’s a beautiful day», όταν οι U2 παίζουν ξανά τα τραγούδια τους

To 2014 κυκλοφόρησαν το «Songs of Innocence», το 2017 το «Songs of Experience» (αυτό που βρέθηκε με το έτσι θέλω στα iTunes σας και δεν διαγραφόταν με τίποτα) και τώρα οι U2 έχουν προ των πυλών το «Songs of Surrender».

Μπορεί πριν κάποιο καιρό ο Bono να είχε αποκαλύψει πως η μπάντα του έχει έτοιμα 20 νέα κομμάτια, τα «Songs of Ascent», όμως δεν είναι αυτά που θα κυκλοφορήσουν οι U2 την επερχόμενη άνοιξη -κι ας μας τα υπόσχονται από το 2009. Ούτε εκείνο το άλμπουμ επηρεασμένο από τους AC/DC που επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία ότι θέλει να ηχογραφήσει ο frontman της μπάντας.

Για όσους θυμούνται, βέβαια, πέρυσι ο Bono κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του «Surrender», η οποία ήταν χωρισμένη σε 40 κεφάλαια, καθένα από τα οποία πήρε το όνομά του από κάποιο κομμάτι των U2.

Αυτό το concept ήταν που έδωσε επίσης την έμπνευση για τη νέα αυτή κυκλοφορία των U2: στο «Songs of Surrender» η μπάντα θα ξαναπαίξει 40 κομμάτια της, αλλιώς.

Όπως είχε πει κι ο αρχηγός τους πίσω στον Νοέμβριο και την κυκλοφορία του βιβλίου του, «Κατά τη διάρκεια της καραντίνας είχαμε τη δυνατότητα να ξαναφανταστούμε 40 κομμάτια των U2 για τη συλλογή του “Songs of Surrender”, κάτι που μου έκανε να ξαναζήσω μέσα από αυτά τα τραγούδια όσο έγραφα την αυτοβιογραφία μου. Επιπλέον, αυτό σήμαινε ότι μπορούσα να αντιμετωπίσω κάτι που με τσιγκλούσε για καιρό. Ένιωθα πάντα ότι οι στίχοι σε μερικά τραγούδια δεν ήταν πραγματικά ολοκληρωμένοι. Είναι τώρα. (Νομίζω)».

Η επίσημη ανακοίνωση του «Songs of Surrender», που θα φτάσει στα ακουστικά μας στις 17 Μαρτίου (τη St. Patrick’s Day, δηλαδή, καθότι Ιρλανδοι), ήρθε από τον Edge μέσα από ένα γράμμα προς τους φαν του συγκροτήματος, στο οποίο διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

«Όταν ένα τραγούδι γίνεται γνωστό, πάντα συνδέεται με μία συγκεκριμένη φωνή. Δεν μπορώ να φανταστώ το “Tangled Up In Blue” χωρίς το διαπεραστικό ηχόχρωμα του Μπομπ Ντίλαν ή το “All The Time In The World” χωρίς τη μοναδική φωνή του Λούις Άρμστρονγκ.

»Επομένως, τι συμβαίνει όταν μια φωνή αναπτύσσεται και η εμπειρία και η ωριμότητα της δίνουν ένα έξτρα νόημα; Οι U2 βρίσκονται στα πράγματα αρκετό καιρό για να ξέρουν».

Την ανακοίνωση του «Songs of Surrender» οι U2 συνόδευσαν και με ένα teaser, στο οποίο παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του «Beautiful Day»: