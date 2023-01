Coachella 2023: Björk, Frank Ocean, Rosalía, Gorillaz στο lineup

Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο, με μεγάλη προσέλευση και μια παρέλαση από σταρ να ερμηνεύουν ζωντανά στη σκηνή.

Το Coachella, που εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια διεξάγεται με επιτυχία στην Καλιφόρνια, φιλοξενεί φέτος – μεταξύ άλλων – ονόματα όπως οι Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean, Rosalía, Gorillaz, Björk, Charli XCX, Burna Boy, Alex G, Jai Paul και Glorilla.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων του Απριλίου: από τις 14 έως τις 16/04 και από τις 21 έως τις 23/04.

Άλλοι καλλιτέχνες που συμπληρώνουν το φετινό lineup είναι οι: Boygenius, Christine and the Queens, the Breeders, Noname, Soul Glo, Weyes Blood, Yaeji, Willow, Yung Lean, Yves Tumor, the Comet Is Coming, Snail Mail, Saba, Romy (of the xx), Muna, Metro Boomin, Latto, Idris Elba, Kali Uchis, Ethel Cain και EarthGang.

Η περυσινή διοργάνωση του Coachella ήταν και η πρώτη φορά που το φεστιβάλ επέστρεψε μετά από ένα διάλειμμα διάρκειας δύο ετών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι καλλιτέχνες (headliners) που ανέβηκαν στη μεγάλη σκηνή του Coachella πέρυσι ήταν οι Χάρι Στάιλς, Μπίλι Άιλις, the Weeknd και Sweedish House Mafia.

Με πληροφορίες από το Coachella, το Pitchfork