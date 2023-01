Θα γίνει το «Never Let Me Down Again» των Depeche Mode το νέο «Running Up That Hill»;

«I'm taking a ride with my best friend». Φωτ.: HBO

Η τέταρτη σεζόν του «Stranger Things» πέρα από το ότι υπήρξε η πιο φιλόδοξη της επιτυχημένης σειράς του Netflix ως τώρα, έκρυβε και μια έκπληξη που μάλλον ούτε οι δημιουργοί της περίμεναν. Σε μια σκηνή του τέταρτου επεισοδίου του κύκλου η Μαξ (που υποδύεται η Σάντι Σινκ) καταφέρνει να αντιμετωπίσει το Vecna ακούγοντας το «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους.

Η ηρωίδα της σειράς δεν ήταν η μόνη που το άκουσε, βέβαια, μιας και το τραγούδι δεν άργησε να γίνει viral και να «σπάσει τα κοντέρ» του streaming αλλά και μερικά ρεκόρ Γκίνες. Κάπως έτσι, η Gen Z γνώρισε την Κέιτ Μπους και η art pop ιέρεια ακούστηκε τον τελευταίο χρόνο σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος (με την ίδια να βλέπει τον τραπεζικό λογαριασμό να δείχνει συν για το 2022). Όλα αυτά, με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν 37 χρόνια (πλέον, 38).

Και δεν ήταν η μόνη: οι Metallica, πάλι, είδαν το «Master of Puppets» να φιγουράρει ξανά στα τσαρτ ακριβώς επειδή με τη σειρά του το κομμάτι από τον ομώνυμο δίσκο του 1986 ακούστηκε στο «Stranger Things».

Από το «Stranger Things» ως το TikTok, ζούμε την εποχή των «δεύτερων ζωών» στη μουσική;

Όπως είχαμε πει και παλαιότερα, η μουσική, όπως έκανε πάντα άλλωστε, ξεσκονίζει τα βιβλία της. Αγαπά το παρελθόν, το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο με κάθε δυνατό τρόπο, είτε αυτός είναι το άκουσμα της Κέιτ Μπους και των Metallica στο «Stranger Things», είτε το «Something In The Way» των Nirvana σε μια κομβική στιγμή του τελευταίου «Batman», είτε ακόμα και ένα viral βίντεο υπό τους ήχους των Fleetwood Mac πριν λίγα χρόνια στο TikTok.

Και η ιστορία επαναλαμβάνεται -ή έστω αυτό επιδιώκει- αυτή τη φορά, με πρωταγωνιστές τους Depeche Mode.

Αν «κυκλοφορείτε» στα ιντερνετικά δρομάκια είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχετε δει τις τελευταίες ημέρες τις λέξεις «The Last of Us», εμ, παντού. Το ομώνυμο δημοφιλές βίντεο γκέιμ της Naughty Dog από το 2013 ανέλαβαν να κάνουν εν έτει 2023 σειρά ο Κρεγκ Μάζιν (που βρίσκεται επίσης, πίσω από το «Τσέρνομπιλ») μαζί με τον ίδιο τον δημιουργό του βίντεο γκέιμ Νιλ Ντράκμαν, για λογαριασμό του HBO.

Στην τηλεοπτική live-action εκδοχή του «The Last of Us» ακολουθούμε τον Τζόελ (Πέντρο Πασκάλ) και την έφηβη Έλι (Μπέλα Ράμσεϊ), οι οποίοι, μετά το ξέσπασμα ενός θανατηφόρου ιού προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ζώνη καραντίνας στην οποία βρίσκονται, σε μια μετα-αποκαλυπτική Αμερική.

Η σειρά χαιρετίστηκε ήδη πριν την κυκλοφορία της ως η καλύτερη μεταφορά βίντεο γκέιμ που έχουμε δει ποτέ, ενώ, όπως όλα δείχνουν, είναι πολύ πιθανό στο τέλος της χρονιάς να μιλάμε για την καλύτερη σειρά που θα έχουμε δει φέτος.

Για την ώρα, στον αέρα του HBO Max έχει βγει το πρώτο επεισόδιο του «The Last of Us», ένα χορταστικό πρώτο κεφάλαιο διάρκειας μιάμιση ώρας που, χωρίς υπερβολή, αυτή τη στιγμή βλέπουν σχεδόν όλοι.

Όπως ακριβώς το βιντεοπαιχνίδι χρησιμοποίησε με κομβικό τρόπο για την αφήγησή του τραγούδια, έτσι και η τηλεοπτική μεταφορά του δείχνει να κάνει ήδη το ίδιο. Αν, λοιπόν, δείτε τους φίλους σας αυτές τις μέρες να ακούνε ξαφνικά το «Never Let Me Down Again» των Depeche Mode, να είστε σχεδόν σίγουροι πως έρχονται φρέσκοι από το πρώτο επεισόδιο του «The Last of Us».

Υπάρχει ένα κωδικοποιημένο μήνυμα για τους ήρωες στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, καμουφλαρισμένο στη μορφή του κομματιού από τον δίσκο των Βρετανών «Music For The Masses» του 1987.

Άραγε, το κομμάτι των Depeche Mode θα πάρει τη σκυτάλη από το «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους; Πάντως, ήδη το βρίσκουμε σε διάφορα βίντεο του TikTok αλλά και σε…στιγμές αγνού φανατισμού, όπως η παρακάτω:

#TheLastOfUs fans who are also #DepecheMode fans when Never Let Me Down Again started at the endpic.twitter.com/YLKeRvBEr6 — Debby 🜃 #Save1899 (@Maglex1) January 17, 2023

Για την ιστορία, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, το «Never Let Me Down Again» σκαρφάλωσε μέχρι τη θέση 22 των βρετανικών τσαρτ, αν και αποτελεί ένα διαχρονικά αγαπημένο κομμάτι του καταλόγου των Depeche Mode.

Για να επιστρέψουμε στα του «The Last Of Us», δεν είναι μόνο τα 80s στα οποία στρέφει τις κεραίες του το soundtrack του πρώτου επεισοδίου, αλλά και τα 00s, μιας και σε αυτό ακούμε επίσης το «Tomorrow» της Αβρίλ Λαβίν αλλά και το «White Flag» της Dido. Θα έπρεπε, πάντως, να το έχουμε καταλάβει ήδη από εκείνη την «πειραγμένη» εκδοχή του «Take On Me» των A-ha που ακούσαμε ήδη από το τρέιλερ της σειράς.

«I’m taking a ride with my best friend», λοιπόν, και για να δούμε αν αυτή η διαδρομή θα οδηγήσει και τους Depeche Mode στα τσαρτ.