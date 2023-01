Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι, ο Αμερικανός φολκ ήρωας των 60s και των 70s

Είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για τους σημαντικούς σταθμούς του αμερικανικού φολκ και του φολκ ροκ της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 και να μην αναφερθεί στους Byrds και τους Crosby, Stills & Nash (που έγιναν μετέπειτα Crosby, Stills, Nash & Young), σχήματα στα οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Ντέιβιντ Κρόσμπι.

Ο Αμερικανός μουσικός πέθανε στα 81 του χρόνια, μετά από μακρά ασθένεια, όπως διαβάζουμε και σε σχετική ανακοίνωση της οικογένειάς του: «Με μεγάλη μας λύπη, ανακοινώνουμε πως μετά από μία μακρά ασθένεια ο αγαπημένος μας Ντέιβιντ Κρόσμπι πέθανε. Είχε κοντά του τη σύζυγό του και αδερφή-ψυχή του Τζαν και τον γιο του Τζάνγκο. Αν και δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, η ανθρωπιά του και η καλοψυχία του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν και να μας εμπνέουν».

Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι πέρα από την καθοριστική συμβολή του στη διαμόρφωση του αμερικανικού φολκ των 60s και των 70s ήταν γνωστός και για το εκρηκτικό και συχνά προβληματικό του ταμπεραμέντο, μιας και είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με καταχρήσεις αλλά και με τον νόμο. Υπήρξε, άλλωστε, η επιρροή για τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Ντένις Χόπερ στην ταινία «Easy Rider» του 1969.

Ήταν αυτό το ταμπεραμέντο του που οδήγησε τα άλλα μέλη των Byrds να τον απομακρύνουν από τις τάξεις τους. Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι, πάντως, μπήκε στο σχήμα το 1964 και ήταν εκεί όταν οι Byrds γνώρισαν την πρώτη τους επιτυχία, διασκευάζοντας το «Mr. Tambourine Man» του Μπομπ Ντίλαν.

Οι Crosby, Stills, Nash & Young στο σκηνή το 2000. Φωτ.: AP Photo/E.J. Flynn, File

Ο μουσικός, ωστόσο, δεν έμεινε άπραγος, μιας και λίγο μετά την αποχώρησή του από τους Byrds έφτιαξε το σούπερ γκρουπ των Crosby, Stills & Nash, που όπως μαρτυρά το όνομά τους, αποτελούταν από τον Ντέιβιντ Κρόσμπι, τον Στιβεν Στιλς και τον Γκράχαμ Νας. Μία από τις πρώτες τους εμφανίσεις ήταν στο θρυλικό Woodstock του 1969.

Αργότερα στο σχήμα μπήκε και ο Νιλ Γιανγκ και κάπως έτσι, μετονομάστηκαν σε Crosby, Stills, Nash & Young. Πριν οι συνεχείς καυγάδες οδηγήσουν στη διάλυση του συγκροτήματος, γνώρισαν επιτυχία με δίσκους όπως το «Déjà Vu» του 1970, στο οποίο ο Κρόσμπι έγραψε πέρα από το ομώνυμο κομμάτι και το «Almost Cut My Hair».

Ο πρώτος σόλο δίσκος του Ντέιβιντ Κρόσμπι ήταν το «If I Could Only Remember My Name» του 1971, υπήρξε δραστήριος δισκογραφικά τη δεκαετία του ‘80 και του ‘90, ενώ το τελευταίο του άλμπουμ ήταν το «For Free» που κυκλοφόρησε το 2021.

Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι, όπως ο Τζεφ Μπεκ που επίσης πέθανε πρόσφατα, μπήκε δύο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, τόσο ως ιδρυτικό μέλος των Byrds, όσο και των Crosby, Stills, Nash & Young.