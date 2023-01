Τα νέα ονόματα που προστέθηκαν στο line up του Rockwave Festival

Το 2023 είναι η χρονιά που το Rockwave Festival επιστρέφει δυναμικά στο TerraVibe, όπως μαρτυρά το line up του τριημέρου 1, 7 και 8 Ιουλίου.

Τώρα το μεγάλο φεστιβάλ ανακοίνωσε μερικά ακόμα ονόματα που θα δούμε στη σκηνή της Μαλακάσας την Παρασκευή 7 Ιουλίου, δίπλα στους μεγάλους του σκληρού ήχου Saxon και Deep Purple.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λοιπόν, ετοιμάζονται να έρθουν οι Asking Alexandria, μία από τις αγαπημένες μπάντες της γενιάς των 00s. Πνευματικό παιδί του κιθαρίστα Ben Bruce, οι Βρετανοί Asking Alexandria δημιουργήθηκαν στα τέλη των 00s κατακτώντας αμέσως τη metalcore σκηνή. Από το πρώτο άλμπουμ τους, «Stand Up and Scream», κομμάτια όπως το «Final Episode (Let’s Change The Channel)» και «Not The American Average» είχαν τεράστια επιτυχία, κατάφεραν να γίνουν χρυσά στην Αμερική και αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των εφηβικών προφίλ στην εποχή του MySpace και του MSN, ενώ μέχρι και σήμερα, συνεχίζουν σταθερά να έχουν το δικό τους κοινό.

Παραμένοντας στο ίδιο ηχητικά κλίμα, στη χώρα μας ετοιμάζονται να έρθουν πρώτη φορά και οι As I Lay Dying. Αν και θεωρούνται ένα κατεξοχήν metalcore συγκρότημα, η μουσική τους αντλεί πολλά στοιχεία και από το μελωδικό death metal και ο ήχος τους θεωρείται μείγμα από heavy metal και hardcore. Από την ίδρυσή τους, οι As I Lay Dying έχουν πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο άλμπουμ παγκοσμίως, με εμφανίσεις στα τσαρτ αλλά και σημαντικά βραβεία στη συλλογή τους.

Στη σκηνή του TerraVibe θα ανέβουν την ίδια μέρα και οι Mystic Prophecy με σαφή power metal διάθεση, αλλά και «ελληνικό άρωμα», μιας και από αυτούς ξεκίνησε ο «δικός μας» Gus G, πριν βρεθεί να παίζει δίπλα σε ονόματα όπως ο Όζι Όσμπορν, ενώ του σχήματος, που ξεκίνησε από τη Γερμανία, ηγείται ο R.D.Liapakis.

Ως μία από τις κορυφαίες tribute bands του θρύλου του μέταλ Ρόνι Τζέιμς Ντίο έχουν αναδειχθεί οι Rock ‘n’ Roll Children, κάτι που θα αποδείξουν και ενώπιων του κοινού την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Μάλιστα, δημιουργήθηκαν το 2010, λίγες ώρες μετά το θάνατο του μουσικού, με μοναδικό σκοπό να τιμούν τη μνήμη, τη μουσική αλλά και το φιλανθρωπικό του έργο.

Οι Bokassa, πάλι, αγαπούν ισόποσα το punk, το hardcore, το metal και το rock, που αποτελούν και τα βασικά συστατικά του «molotov rocktail» των Νορβηγών. Το ολοκληρωμένο ντεμπούτο τους, «Divide & Conquer», χαιρετίστηκε θερμά από τον Τύπο, ενώ το Metal Hammer UK τους απέδωσε, επιπλέον τα εύσημα για τη δημιουργία του δικού τους είδους, του «stonerpunk», μία μείξη από sludge/ stoner στοιχεία με hardcore punk και metal.

Τη δεύτερη ημέρα του Rockwave θα δούμε και τους Lazy Man’s Load, που από το 2017 οπότε και ξεκίνησαν υπηρετούν ακάθεκτοι τον heavy metal ήχο, με το μουσικό χαρμάνι τους να έχει κάτι από Black Sabbath και Metallica.

Τέλος, τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ θα ανοίξουν οι Spektrvm που έρχονται από το Πέραμα και αποτελούν μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις της εγχώριας σκηνής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Rockwave Festival βρίσκετε εδώ.