Ο Λιούις Καπάλντι φτιάχνει βαλίτσες για Αθήνα

Ένα-ένα προστίθενται στο ημερολόγιό μας τα συναυλιακά και φεστιβαλικά ραντεβού του 2023 και τώρα, ήρθε άλλη μία ανακοίνωση για να κυκλώσουμε στο τεφτέρι μας το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου.

Τότε, λοιπόν, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα και το TerraVibe ο Λιούις Καπάλντι, ο Σκωτσέζος τραγουδιστής που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε «τώρα που συμβαίνει».

Μπορεί ο Καπάλντι να είναι μόλις 26, όμως τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει είναι πολυάριθμα: είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που η arena-tour του έγινε sold out μέσα σε δευτερόλεπτα, πριν καν κυκλοφορήσει το καινούργιο του άλμπουμ, Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Divinely Uninspired to a Hellish Extent έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όχι μόνο τη χρονιά που κυκλοφόρησε το 2019 αλλά και την επόμενη, το 2020. Έμεινε για 77 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του UK Album Chart και 5 τραγούδια από το άλμπουμ βρέθηκαν συνεχόμενα στο top 10 UK singles ενώ τα 2 από αυτά στο θέση No 1 (Someone You Loved, Before You Go). Τα τραγούδια του έχουν σημειώσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Η παγκόσμια επιτυχία του, Someone You Loved είναι το single Βρετανού καλλιτέχνη που παρέμεινε τις περισσότερες εβδομάδες από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι στο UK Top 10 αλλά και το τραγούδι με τα περισσότερα streams ever στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανάμεσα, λοιπόν, στους σταθμούς της περιοδείας του έρχεται να προστεθεί και η Αθήνα, μιας περιοδείας οι σταθμοί της οποίας έγιναν sold out σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον ίδιο να λέει με χιούμορ: «Μακάρι πραγματικά να μπορούσα να σας δω όλους, αλλά είμαι απλώς ένας μικρός παχουλός άνθρωπος που πρέπει να προσπαθήσει να δει όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η προπώληση έχει ξεκινήσει. Ραντεβού στο TerraVibe.

Τιμές Εισιτηρίων (στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων):

Γενική Είσοδος

Φάση 1: 49,50 ευρώ

Φάση 2: 55 ευρώ

Φάση 3: 66 ευρώ

Golden Standing

99 ευρώ

VIP (A & B)

99 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή Golden Standing εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.