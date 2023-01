Το «The Last of Us» ακούει Λίντα Ρόνσταντ και το «Long Long Time»…ρίχνει το Spotify

Πριν λίγο καιρό αναρωτιόμασταν αν το «Never Let Me Down Again» των Depeche Mode θα γίνει το νέο «Running Up That Hill». Κι αυτό γιατί όπως το κομμάτι της Κέιτ Μπους ακούστηκε στην τελευταία σεζόν του «Stranger Things» και απέκτησε μια δεύτερη ζωή, έτσι και το κομμάτι του βρετανικού συγκροτήματος που ακούστηκε στο πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής μεταφοράς του γνωστού βίντεο γκέιμ «The Last of Us» στο ΗΒΟ άρχισε να κερδίζει και πάλι δημοφιλία, δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.

Κι η ιστορία επαναλαμβάνεται: στο τρίτο επεισόδιο του «The Last of Us» που προβλήθηκε αυτή την εβδομάδα στο ΗΒΟ ακούστηκε το «Long Long Time» της Λίντα Ρόνσταντ, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1970, αλλά που τίποτα δεν το εμποδίζει από το να ακούγεται στο repeat εν έτει 2023.

Oh, so all our hearts were breaking last night… 🍓 #TheLastOfUs pic.twitter.com/upTiav0MLw — Spotify News (@SpotifyNews) January 30, 2023

Για την ακρίβεια, μετά την προβολή του επεισοδίου, τα streams του «Long Long Time» εκτοξεύτηκαν, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 4900% στο Spotify στις ΗΠΑ.

Η επιλογή του εν λόγω τραγουδιού έγινε από τον ίδιο τον παραγωγό και σκηνοθέτη της σειράς Κρεγκ Μάζιν, μετά από παρότρυνση του φίλου του Σεθ Ραντέτσκι.

Το «Long Long Time» προέρχεται από τον δίσκο «Silk Purse» που η Λίντα Ρόντσταντ κυκλοφόρησε το 1970 και ως single, πέρασε 12 εβδομάδες στο τσαρτ του Billboard Hot 100, σκαρφαλώνοντας μέχρι τη θέση 25.

Με πληροφορίες από το Variety.